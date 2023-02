Jak dobrać pamięć ram do laptopa? Wszystko, co warto wiedzieć.

Dziś laptopy są podstawowym narzędziem do nauki, pracy czy rozrywki. By jednak mogły one cieszyć nas swoją wydajną, bezawaryjną pracą, warto zadbać o właściwe podzespoły, na których pracuję nasz komputer. Jedną z kluczowych kwestii jest wybór właściwej pamięci RAM. Czym kierować się podczas wyboru? Na jakie parametry techniczne należy zwrócić szczególną uwagę? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy!

Postaw na skuteczną modernizację swojego laptopa

Wybierając moduł pamięci RAM, dokonujemy prostej i skutecznej modernizacji naszego laptopa. Większa ilość pamięci ma bezpośredni wpływ na zwiększoną prędkość działania naszych komputerów. Co więcej, możemy zaobserwować także usprawnienie całego systemu operacyjnego oraz działania poszczególnych aplikacji. Wysokiej klasy pamięć RAM pozwoli więc na uruchomienie większej ilości aplikacji bez zawieszania się komputera i spadków wydajności. By jednak dokonać satysfakcjonującego wyboru modułu pamięci RAM, należy wziąć pod uwagę jego:

Częstotliwość taktowania,

Przepustowość,

Opóźnienia,

Typ pamięci,

Standard pamięci.

Jak wybrać właściwą pamięć RAM dla naszych laptopów?

By nasz wybór padł na dobry moduł pamięci RAM, należy ocenić w pierwszej kolejności kilka kluczowych parametrów technicznych. Przede wszystkim należy określić, czy nasz laptop oparty jest na systemie 32, czy 64 bitowym. Po drugie, należy się zastanowić, czy wybierzemy pamięć RAM z obsługą ECC. Po trzecie, należy wybrać standard pamięci- DDR2, DDR3 bądź DDR4. Nie można zapomnieć także o określeniu, czy dany moduł pamięci RAM jest typem odpowiednim dla laptopów, a więc czy posiada specyfikację SO-DIMM.

32 czy 64 bitowy system laptopa

Wybierając moduł pamięci RAM, należy określić rodzaj systemu naszych laptopów. 32 bitowy system wykorzysta jedynie 3 GB pamięci RAM. Zakup większej pamięci będzie działaniem bezcelowym. 32 bitowy system nie rozpozna większej pamięci i nie umożliwi korzystania z niej.

64 bitowy system operacyjny w laptopie może korzystać nawet z modułu pamięci RAM o pojemności 8 GB czy 16 GB. Dla graczy bądź profesjonalistów zaleca się wybór pamięć RAM 32 GB, bądź 64 GB.

Częstotliwość taktowania i opóźnienia

By wybrać dobry moduł pamięci RAM, należy wziąć pod uwagę także częstotliwość taktowania oraz opóźnienia. Częstotliwości wyrażone są w MHz, a opóźnienia w CL (cycle latency). Generalne im wyższa częstotliwość, i im niższe opóźnienia, tym lepszy moduł pamięci RAM będzie pracował w naszym laptopie.

Obsługa ECC

Możemy spotkać także pamięć RAM, która opatrzona jest napisem ECC (Error Correction Code). To nic innego jak technologia, która umożliwia wychwytywanie i korygowanie błędów pamięci, które wynikają z przekłamania jednego bądź dwóch bitów. To moduły pamięci RAM, które cechują się dużą niezawodnością działania. By jednak móc wybrać moduł pamięci RAM z ECC, należy posiadać kompatybilną do niej płytę główną czy procesor i BIOS. Jest to rozwiązanie dedykowane dla profesjonalistów.

Standard pamięć RAM

DDR2, DDR3 czy DDR4? Najstarsze laptopy działają w oparciu o pamięć DDR2, a najnowsze na DDR4. Typy pamięci nie są ze sobą kompatybilne, co w praktyce oznacza, że nie można ich używać zamiennie.

Typy modułów pamięci RAM

Wyróżnić możemy dwa typy pamięć RAM. Pierwsza z nich, większa to DIMM, która dedykowana jest dla komputerów stacjonarnych. By dobrać właściwy moduł pamięci RAM do laptopów, należy wybrać typ SO-DIMM, które są mniejsze.

