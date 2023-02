Zabrzanka dołączyła do grona stulatków

Turniej szachowy “Witaj Wiosno’” do lat 7, 9 i Open 25 i 26 marca 2023, godz 10:00 Turniej szachowy dla wszystkich chętnych w trzech grupach wiekowych: do lat 7 (rocznik 2016), do lat 9 (rocznik 2014) i Open. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 8 rund tempem: 60 minut na zawodnika w grupach dzieci i 5 […]