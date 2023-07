Jak dobrać święte obrazy do twojego domu

Rola sztuki w życiu ludzi jest znacząca – obrazy, rzeźby czy inne elementy mogą wpływać na nas nie tylko w sposób zauważalny, ale również tajemniczy i trudny do dostrzeżenia. Od wieków człowiek nieustannie tworzył przeróżne dzieła, które cieszyły zarówno oczy, jak i duszę. Sztuka wpływa na nasze emocje, przypominając nam o wydarzeniach czy ważnych dla nas wartościach. Niewiele prac może być jednakże porównane ze świętymi obrazami, które są wręcz przesycone ukrytą symboliką i oferują nam wyjątkowe, duchowe przesłanie. Nie ulega wątpliwości, że święte obrazy powinny znaleźć się w domu osób religijnych – jak jednak je wybrać? Sprawdźcie nasze wskazówki!

Święte obrazy – dlaczego warto je posiadać w domu?

Obrazy święte noszą miano ikon sakralnych – tradycja ich tworzenia sięga odległych czasów apostolskich. Dzieła te miały stanowić niewyczerpane źródło religijnej inspiracji i posiadać przekaz łatwy do zrozumienia nawet przez niepiśmienne osoby, wykorzystując kolory czy symbole. Współcześnie ikony sakralne najczęściej możemy zobaczyć w świątyniach, jednak nierzadko można je ujrzeć również w domach osób wierzących.

Warto posiadać święte obrazy w domu, gdyż wspierają nas one w umacnianiu naszej wiary w Boga – pomagają nam one pogłębić religijne życie. Przy wyborze ikony polecamy zwrócić uwagę na oryginalność dzieła, certyfikat pochodzenia czy gwarancję. Warto też wspomnieć, że ikony sakralne mogą być idealnym podarunkiem na wiele okazji – jeśli w życiu obdarowywanej osoby istotną rolę odgrywa wiara, z pewnością ucieszy się ona z takiego prezentu.

Święte obrazy – rodzaje przedstawień ikon

Ikony sakralne, czyli obrazy ukazujące postacie świętych, mogą prezentować sceny zaczerpnięte z ich życia bądź biblijne wydarzenia. Wśród najważniejszych ikon można wymienić ikonę Jezusa Chrystusa – jest on zazwyczaj przedstawiany jako władca oraz sędzia Wszechświata, Zbawiciel w siłach. Nierzadko ukazany jest on również jako twarz na rozwiniętej chuście. Ważną ikoną jest również obraz Matki Bożej. Można ją zwykle ujrzeć w trojaki sposób: jest ona zaprezentowana jako osoba ukazująca światu Dzieciątko Jezus, przytulająca je bądź wznosząca dłonie w modlitewnym geście. Innym rodzajem przedstawień jest ikona ukazująca Ducha Świętego pod postacią Gołębicy, Trójcę Świętą czy Świętą Rodzinę.

Obrazy święte do domu – na co zwrócić uwagę?

Można powiedzieć, że święte obrazy stanowią swego rodzaju drzwi łączące świat z Bogiem. Dzięki nim możemy otrzymać wsparcie w budowaniu i nieustannym umacnianiu naszej relacji ze Stwórcą.

Ile obrazów świętych wybrać do domu?

Nie ma odpowiedzi na pytanie, ile świętych obrazów wybrać do domu – uzależnione jest to od naszych preferencji czy możliwości finansowych. Istotne jest również to, jak wiele miejsca mamy w mieszkaniu – wiele zależy od warunków mieszkaniowych. Zwykle obrazy święte umieszczane są na specjalnie wykonanej półce czy na ścianie. Nie można przy tym zapomnieć o naszych potrzebach religijnych. Ikony nie powinny być przez nas zbierane – należy traktować je jako wsparcie w komunikacji ze świętymi, dziękowaniu oraz wychwalaniu ich.

Jakie obrazy święte wybrać do domu?

Zdecydowanie warto posiadać przede wszystkim ikonę Jezusa Chrystusa oraz Matki Bożej – wybór innych obrazów oraz ich ilości uzależniony jest od naszych preferencji i możliwości. Przed dziełami ukazującymi Zbawiciela wierni zazwyczaj wznoszą modlitwy o zdrowie, a także pomoc w walce z różnego rodzaju dolegliwościami oraz poważnymi chorobami. Jeśli chodzi natomiast o obrazy z wizerunkiem Maryi, Matka Boża jest ucieleśnieniem wszechogarniającej miłości, przebaczenia, mądrości, pokory, a także cierpliwości – to właśnie m.in. w tych kwestiach możemy uzyskać jej wsparcie. Jeśli pragniemy posiadać obrazy święte ukazujące inne postacie, warto wybrać te prezentujące osoby, do których najczęściej zwracamy się w trakcie odmawiania modlitwy.

Jak dobrać święte obrazy do domu – podsumowanie

Dzięki świętym ikonom otrzymujemy pomoc w zbliżaniu naszej duszy do Stwórcy. Mogą nas one skłaniać do poświęcania się religijnej refleksji, a także przypominać o ważnych wydarzeniach opisywanych w Piśmie Świętym. Chociaż zazwyczaj obrazy święte możemy podziwiać we wnętrzu świątyń, warto posiadać je również w domu. Będą nam one towarzyszyć w codziennej modlitwie, wspierając nas w pogłębianiu relacji z Bogiem. Podczas wyboru obrazu warto zwrócić szczególną uwagę na wykonanie dzieła – powinno być ono stworzone z należytą dokładnością. Jeśli chodzi natomiast o wybór danych ikon, mamy sporą dowolność. Warto posiadać obrazy ukazujące Jezusa oraz Maryję, natomiast większa ilość obrazów zależy od naszych potrzeb oraz możliwości.