Jak dopasować kolorystykę krzeseł do stołu w jadalni? Poznaj praktyczne wskazówki!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:04 pm• Ciekawostki

Choć mogłoby się wydawać, że kolor mebli to drugorzędna kwestia, to jednak nie ma nic bardziej mylnego. Kiedy masz już wybrany duży stół do jadalni, czeka Cię prawdziwe wyzwanie… Musisz wybrać odpowiednie krzesła tapicerowane, które podkreślą charakter stołu i będą dobrze dopasowane pod kątem stylistyki. A więc jaki kolor tapicerowanych krzeseł powinieneś wybrać do jadalni w swoim domu? Dowiedz się więcej!

Dlaczego kolor krzeseł tapicerowanych do stołu ma znaczenie?

Kolor krzeseł tapicerowanych wpływa na to, jak czujesz się we wnętrzu. Może rozjaśnić przestrzeń, dodać ciepła albo stworzyć nowoczesny kontrast. Dlatego warto dobrze przemyśleć wybór – chodzi nie tylko o wygląd, ale też o codzienny komfort.

Barwy, na które warto postawić w przypadku krzeseł tapicerowanych do stołu to:

Beżowy – ociepla wnętrze, pasuje do drewna i naturalnych dodatków, jest ponadczasowy. W praktyce krzesło tapicerowane beżowe idealnie komponuje się drewnianym stołem, a także innymi meblami, np. w kolorze czerni, bieli i beżu.

Szary – uniwersalny i elegancki, dobrze wygląda w nowoczesnych aranżacjach.

Butelkowa zieleń – dodaje głębi, świetnie łączy się z jasnymi stołami.

Granatowy – wprowadza spokój, dobrze wygląda przy jasnych ścianach.

Musztardowy – ożywia przestrzeń, nadaje jej charakteru.

Pamiętaj, że kolory w aranżacji wnętrz są jednym z najważniejszych czynników rzutujących na to, jaka atmosfera panuje w pomieszczeniach. Im lepiej skomponujesz barwy mebli z dodatkami we wnętrzu, podłogą i ścianami, tym lepszy będzie finalny efekt po zakończeniu prac aranżacyjnych.

Jak barwa krzeseł w jadalni wpływa na ogólny nastrój w aranżacji pomieszczenia?

Wbrew pozorom kolorystyka krzeseł, stołu i innych mebli w salonie, a nawet podłóg może mieć realny wpływ na to, jak domownicy czują się w danej przestrzeni. Poprzez odpowiednie zestawienia barw możesz wprowadzać do pomieszczenia uczucie ciepła, chłodu czy nawet optycznie powiększać przestrzeń.

Staraj się mieszać barwy w taki sposób, aby nie wprowadzać do aranżacji zbędnego chaosu. To całkowicie niepotrzebne, szczególnie jeśli masz nieruchomość zaaranżowaną stricte w nowoczesnym i minimalistycznym stylu.

