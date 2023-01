Jak przechowywać opony w magazynie?

Magazynowanie opon samochodowych to szczególna sytuacja, w której nie wystarczy zakup standardowych regałów półkowych. Jeśli zależy Ci na przechowaniu dużej liczby opon w odpowiednio bezpiecznych warunkach, bez narażania ich na zniekształcanie czy uszkodzenia, warto zainteresować się tematem prawidłowego magazynowania.

Regały na opony – zalety

Największą zaletą regałów na opony jest ich specjalistyczne zastosowanie do przechowywanie właśnie do tego typu produktów. Personalizacja regałów do magazynowania konkretnych przedmiotów gwarantuje profesjonalne podejście do przechowywania. Regały wykonane z materiałów najwyższej jakości mają wpływ na wyjątkową trwałość i bezpieczeństwo. Tak solidne wyposażenie magazynu to duża oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ służą one wiele długich lat, spełniając swoją funkcję na najwyższym poziomie.

Wysokiej jakości regały na opony to zapewnienie bezpieczeństwa podczas przechowywania. Niewłaściwe składowanie opon naraża je na zniekształcenia oraz uszkodzenia. W przypadku prowadzenia warsztatu samochodowego czy wulkanizacyjnego, taka sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ naraża firmę na ogromne wydatki. Najwyższej jakości regały na opony regalsystem.pl to gwarancja bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Stabilność regałów zapewniają solidne mocowania. Sklep Regał-system oferuje sprzęt, pozwalający na wykorzystanie każdej możliwej przestrzeni, zachowując przy tym łatwy dostęp do opon i wyjątkowy porządek.

Regały na opony a system KLIPS

Najlepsze regały na opony wykonane są zgodnie z systemem KLIPS, który zapewnia wyjątkową dowolność podczas projektowania przestrzeni magazynowej. System KLIPS to możliwość łączenia ze sobą regałów różnych systemów, jest to wyjątkowo mobilny i nowoczesny sposób wykorzystania przestrzeni w indywidualny sposób. System KLIPS pozwala połączyć ze sobą regały na opony, np. z regałami półkowymi, z łatwością można je wymieniać lub rozbudowywać. Oznacza to, że w jednym magazynie można wykorzystać kilka rodzajów regałów, co wyjątkowo ułatwia projektowanie przestrzeni w oparciu o indywidualne potrzeby.

Regały na opony – dla kogo?

Regały na opony to niezbędny element wyposażenia magazynów w firmach posiadających co najmniej kilka samochodów. Firmy transportowe, wypożyczalnie, warsztaty samochodowe czy wulkaniczne to miejsca, w których magazynuje się zarówno opony firmowe, jak i koła należące do prywatnych klientów. W takich sytuacjach profesjonalizm to podstawa, niedopuszczalna jest sytuacja, w których nieodpowiednio przechowywane opony ulegają zniszczeniu lub odkształceniu. Takie zdarzenia to narażanie firmy na dodatkowe koszty oraz utrata dobrego wizerunku. Regały na opony regalsystem.pl sprawdzą się zarówno w dużych, jak i małych przestrzeniach, wykorzystując maksymalną ilość miejsca. Bez przeszkód można zamontować je w niewielkim, prywatnym garażu, dzięki czemu zyska on więcej wolnego obszaru a utrzymanie porządku będzie wyjątkowo łatwe. Warto więc zainwestować w jakościowe wyposażenie przestrzeni magazynowej.