Jak wybrać wartościowy sok?

Na sklepowej półce można znaleźć ogromny wybór soków – między innymi soki tłoczone na zimno, z soku zagęszczonego, napoje owocowe, smoothie, soki z witaminami itp. Po czym jednak poznać dobry sok?

Bogactwo witamin, minerałów i błonnika

Świeże owoce i warzywa są podstawą wartościowej diety i trzeba codziennie je dostarczać do organizmu. Stanowią cenne źródło m.in. witamin, błonnika i antyoksydantów. Można też wyciskać z nich soki oraz miksować je na koktajle i smoothie.

Wartościowy sok musi być produktem naturalnym – nie powinien zawierać cukru ani sztucznych barwników. Dobrej jakości soki mają krótką datę ważności oraz prosty skład. Takie produkty są bogate w składniki odżywcze i mają działanie prozdrowotne. Ich samodzielne przygotowanie zajmuje jednak czas, ale wartościowe napoje są też dostępne w wybranych sklepach – polecane są m.in. soki Wycisk czy Marwit.

Soki i smoothie przyrządzane w domu

Można codziennie wyciskać sok z cytrusów lub innych składników i od razu go spożyć. Jeśli chcesz go przechować do jutra, musisz go dobrze zabezpieczyć. Są różne urządzenia do przyrządzenia pysznych soków – jak tradycyjne wyciskarki i sokowirówki, blendery i profesjonalne wyciskarki wolnoobrotowe.

Plusem jest świeżość składników oraz możliwość ich doboru wedle własnych upodobań. W sklepach są jednak też produkty wielu marek, które zapewniają różnorodność – jak między innymi Tłocznia Maurera, Cymes czy też Wycisk. Dostępne są też w menu kawiarni – można je wypić na miejscu lub zamówić na wynos.

Najlepsze soki tłoczone na zimno

Jeśli jednak nie możesz samodzielnie przygotować soku, dobrą opcją są soki bezpośrednio tłoczone (tzw. NFC – nie z koncentratu). Ich produkcja opiera się na wykorzystaniu technologii wysokiego ciśnienia w niskiej temperaturze – to gwarancja, że soki zachowają swoje wartości odżywcze dłużej niż produkty pasteryzowane.

Są one niepasteryzowane, gęste, pożywne, bogate w składniki odżywcze i błonnik. Soki tłoczone na zimno można łatwo poznać, gdyż mają bardzo prosty skład – zawierają owoce, nie są dosładzane, nie znajdziemy w nich sztucznych barwników czy konserwantów. Dostępne są w wielu kawiarniach i sklepach – soki tłoczone na zimno Wycisk czy Marwit można też nosić w torebce i wypić w razie napadu głodu.

Soki z koncentratu i napoje

Soki z koncentratu nie są tak bogate w składniki odżywcze ani błonnik, mają dużo niższą wartość odżywczą. Poza tym koncentraty są produkowane w różnych miejscach, niekoniecznie w Polsce. Sok czy napój może być wyprodukowany w Polsce, ale koncentrat na przykład w Chinach.

Często zawierają też różne dodatki, a różnica w konsystencji, zapachu czy smaku jest szybko zauważalna i wyczuwalna. Z kolei napoje nie są sokami, lecz jedynie zawierają około 10 lub 20 proc. czystego przecieru. Ich skład obejmuje również wodę i cukier, barwniki i aromaty. Są pozbawione witamin i nie mogą być traktowane jako porcja owoców – raczej jako źródło zbędnych kalorii. Podczas ich produkcji znaczna część witamin i wartości odżywczych zostaje utracona.