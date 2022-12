Kiedy wykonywać kwasy chemiczne na twarz?

Jeszcze nie tak dawno z zabiegów w gabinetach kosmetycznych korzystały Panie zdecydowanie powyżej 30. roku życia. Świadomość dotycząca zmian zachodzących w naszej skórze stale się jednak podwyższa, przez co coraz młodsze kobiety decydują się na wizyty u kosmetologa. Już po 25. roku życia nasz naskórek wykazuje pierwsze procesy starzeniowe. Aby im zapobiec, bardzo często wykonuje się kwasy chemiczne. Kiedy je wykonywać i jakie wybierać? Podpowiadamy.

Kwasy chemiczne – czym są?

Kwasy chemiczne są jednym z najbardziej skutecznych sposobów na szybką ingerencję i regenerację skóry. W kosmetologii najczęściej wykorzystuje się peeling kwasami, które nie tylko złuszczają martwy naskórek, ale również nadają jej bardzo kwaśny odczyn pH. Świetnie sprawdza się w przypadku namnażania się wszelkich bakterii oraz grzybów. Peelingi chemiczne umożliwiają dogłębne oczyszczenie, odżywienie i nawilżenie cery dzięki złuszczaniu naskórka. W przypadku braku oczyszczania pory blokują się, a w nich kumulują z kolei bakterie oraz grzyby.

Kwasy nakładane są na skórę manualnie, dlatego nie ma potrzeby ingerencji igły podczas zabiegu. Są to mieszanki kwasów oraz dodatków stymulujących i witaminowych substancji. Pomagają one zwalczyć nawet najtrudniejsze problemy skórne, można je wykonywać przez cały rok i niemalże na każdej partii ciała. Nawet osoby młode coraz częściej sięgają po kwasy, bowiem wykazują one również działanie anti-aging.

Jakie zalety dają kwasy chemiczne?

Pierwszą i niekwestionowaną zaletą kwasów chemicznych jest prostota i sprawność przeprowadzania zabiegów. Daje on wszechstronne efekty, takie jak złuszczenie martwego naskórka, odpowiedni poziom nawilżenia oraz odżywienia cery. Dzięki nim możemy z łatwością osiągnąć efekt rozświetlonej twarzy. Przydatne będą również w przypadku chęci zmniejszenia trądziku, blizn oraz przebarwień. Świetnie niwelują także stany zapalne skóry. Kwasy chemiczne mogą również stosować osoby z trądzikiem różowatym oraz rumieniem na twarzy.

Przed zabiegiem w gabinecie kosmetologicznym, na około dwa tygodnie, warto unikać intensywnej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, gdyż kwasy mogą jej tylko niepotrzebne podrażnić. Z kolei po zabiegu może występować delikatne zaczerwienienie skóry, a przy głębszych peelingach delikatny obrzęk. Bardzo częstym objawem jest również złuszczanie naskórka. Wszystkie wyżej wymienione nie trwają jednak długo, bowiem w ciągu kilku dni ustępują, a skóra wraca do swojego pierwotnego stanu. Nie można jednak zapomnieć o pielęgnacji pozabiegowej. Warto stosować kremy ochronne o wartości SPF 30+ i unikać dużej ekspozycji na słońce przez okres 3 tygodni.

Kwasy chemiczne a przeciwwskazania

Jak każdy zabieg, kwasy chemiczne również mają swoje przeciwwskazania. Takiej formy terapii skóry nie powinny stosować osoby z chorobami autoimmunologicznymi oraz infekcjami skórnymi. Przeciwwskazaniem będzie również intensywna ekspozycja cery na słońce przed, w trakcie oraz po zabiegu. Skóra mocno podrażniona, uszkodzona czy podatna na alergie skórne może nie osiągnąć takich wyników po zabiegu, jak zdrowa i mocna cera. Wykluczeniem będą także doustne terapie pochodnymi witaminy A, czyli retinoidami. Karencja od wykonywania kwasów wynosi wtedy około pół roku.

