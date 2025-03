Jak samodzielnie sprawdzić i naprawić system doświetlania zakrętów?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:05 pm• Ciekawostki

System doświetlania zakrętów to jeden z elementów poprawiających bezpieczeństwo jazdy, szczególnie w nocy i przy ograniczonej widoczności. Jest to funkcja, która umożliwia lepsze oświetlenie drogi podczas skręcania, dzięki czemu kierowca może szybciej dostrzec przeszkody na poboczu czy inne pojazdy. W przypadku awarii systemu warto wiedzieć, jak samodzielnie go sprawdzić i naprawić. W tym artykule przedstawimy kroki, które pomogą Ci zdiagnozować problem oraz sposoby jego rozwiązania.

Jak działa system doświetlania zakrętów?

System doświetlania zakrętów działa na zasadzie aktywowania dodatkowego źródła światła w momencie skrętu kierownicy lub włączenia kierunkowskazu. Nowoczesne samochody korzystają z technologii LED lub ksenonowych reflektorów skrętnych, które dynamicznie dostosowują kąt świecenia w zależności od położenia kierownicy i prędkości jazdy.

System ten dzieli się na dwa główne typy:

Statyczne doświetlanie zakrętów – uruchamiane najczęściej przy niskich prędkościach i wykorzystywane np. w mieście.

– uruchamiane najczęściej przy niskich prędkościach i wykorzystywane np. w mieście. Dynamiczne doświetlanie zakrętów – reflektory obracają się w stronę zakrętu, zwiększając widoczność na drodze.

Jak sprawdzić działanie systemu?

Jeżeli masz podejrzenie, że system doświetlania zakrętów w Twoim samochodzie nie działa prawidłowo, warto przeprowadzić kilka podstawowych testów:

Sprawdź ustawienia w menu pojazdu – niektóre auta pozwalają na włączanie i wyłączanie tej funkcji. Upewnij się, że nie została przypadkowo dezaktywowana. Przetestuj system na postoju – włącz światła mijania, skręć kierownicę w jedną stronę i zobacz, czy reflektory zmieniają kąt świecenia lub czy aktywuje się dodatkowa lampa. Przejedź się po ciemnej drodze – najlepiej na parkingu lub na mało uczęszczanej trasie, aby zauważyć różnicę w oświetleniu przy skręcaniu. Sprawdź komunikaty na desce rozdzielczej – jeśli system ma usterkę, może pojawić się stosowny błąd lub kontrolka informująca o awarii oświetlenia.

Najczęstsze usterki i ich przyczyny

Jeśli system doświetlania zakrętów nie działa poprawnie, może to wynikać z kilku przyczyn:

Przepalona żarówka lub moduł LED – w przypadku statycznego doświetlania często stosowane są osobne żarówki, które mogą się przepalić.

– w przypadku statycznego doświetlania często stosowane są osobne żarówki, które mogą się przepalić. Uszkodzony silnik sterujący reflektorem – w dynamicznych systemach doświetlania reflektory są poruszane przez małe silniki, które mogą ulec awarii.

– w dynamicznych systemach doświetlania reflektory są poruszane przez małe silniki, które mogą ulec awarii. Problemy z czujnikami skrętu – jeśli system nie otrzymuje prawidłowych danych z czujników kąta skrętu kierownicy, może nie działać.

– jeśli system nie otrzymuje prawidłowych danych z czujników kąta skrętu kierownicy, może nie działać. Błędy oprogramowania – w nowoczesnych autach oświetlenie jest sterowane komputerowo, dlatego czasami konieczna może być aktualizacja oprogramowania.

– w nowoczesnych autach oświetlenie jest sterowane komputerowo, dlatego czasami konieczna może być aktualizacja oprogramowania. Uszkodzony moduł sterujący – jeśli elektronika sterująca systemem doświetlania ulegnie awarii, konieczna będzie jej wymiana.

Jak samodzielnie naprawić system doświetlania zakrętów?

1. Wymiana żarówki lub modułu LED

Jeśli problemem jest przepalona żarówka, najłatwiejszym rozwiązaniem jest jej wymiana. W tym celu:

Otwórz maskę samochodu i zlokalizuj obudowę reflektora.

Sprawdź instrukcję pojazdu, aby dowiedzieć się, jak wyjąć starą żarówkę.

Zamontuj nową żarówkę o odpowiednich parametrach.

Sprawdź działanie systemu po wymianie.

2. Resetowanie i aktualizacja oprogramowania

W przypadku błędów systemowych można spróbować zresetować system poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut. Jeśli problem nie ustąpi, warto udać się do serwisu, który przeprowadzi aktualizację oprogramowania.

3. Sprawdzenie silnika sterującego reflektorem

Jeżeli reflektory nie zmieniają swojego kąta podczas skrętu, może to oznaczać awarię silniczka sterującego. Możesz go sprawdzić, podłączając go do źródła zasilania lub korzystając z komputera diagnostycznego.

4. Diagnostyka komputerowa

Jeśli nie jesteś pewien, co jest przyczyną usterki, warto podłączyć samochód do komputera diagnostycznego. Wiele warsztatów oferuje taką usługę, ale jeśli posiadasz odpowiedni sprzęt, możesz to zrobić samodzielnie.

Gdzie kupić części zamienne?

Jeżeli potrzebujesz części zamiennych do systemu doświetlania zakrętów, warto odwiedzić stronę https://www.signeda.pl/reflektory-samochodowe-c1331/doswietlanie-zakretow-i-czesci-c1356 , gdzie znajdziesz szeroki wybór reflektorów, modułów LED i innych komponentów oświetleniowych.

Kiedy warto udać się do specjalisty?

Nie wszystkie usterki można naprawić samodzielnie. Jeśli po przeprowadzeniu podstawowej diagnostyki nadal masz problem z systemem doświetlania zakrętów, warto skonsultować się ze specjalistą. Wizyta w profesjonalnym serwisie może być konieczna, jeśli:

Masz problem z elektroniką sterującą.

Wymiana części wymaga zaawansowanych narzędzi.

System wymaga programowania po wymianie modułów.

System doświetlania zakrętów znacząco zwiększa bezpieczeństwo jazdy, ale jak każdy element samochodu, może ulec awarii. Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, sprawdzając ustawienia, wymieniając przepalone żarówki czy diagnozując błędy za pomocą komputera diagnostycznego. Jeśli jednak naprawa okazuje się bardziej skomplikowana, warto skorzystać z usług specjalistów.

