Biurka elektryczne redukujące ból kręgosłupa, mięśni i stawów

Meble biurowe, czyli podstawowe wyposażenie każdej firmy, obejmują biurko oraz krzesło. Oba te elementy wchodzą w skład stanowiska pracy pracownika. Każdy pracodawca jest zobowiązany do stworzenia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w tym do zapewnienia ergonomicznego stanowiska. Czym są biurka elektryczne i z czego wynika ich rosnąca popularność?

Biurka elektryczne pozwalające utrzymać wygodną pozycję

Praca w pozycji siedzącej w pełnym skupieniu bywa niezwykle wymagająca. Wielu pracowników biurowych zmaga się z dolegliwościami i schorzeniami wynikającymi ze spędzania kilku godzin dziennie przy biurku. Głównym powodem bólu mięśni, stawów, kręgosłupa, szyi, głowy czy nóg jest zła pozycja przy biurku. Najczęściej wynika ona z nieergonomicznych mebli. Niskiej jakości biurka oraz krzesła biurowe znacząco przyczyniają się do pogarszania się stanu fizycznego pracowników. Dlatego tak ważne jest stworzenie przez pracodawcę odpowiedniego stanowiska pracy, sprzyjającego zdrowiu i codziennemu samopoczuciu pracowników.

Biurko elektryczne z regulowaną wysokością jest obecnie uznawane za najbardziej ergonomiczny mebel biurowy. Wyposażenie pozwala dostosować wysokość blatu do wzrostu oraz sposobu, w jaki siedzimy na krześle. Konstrukcja mebla pozwala utrzymać wygodną pozycję z monitorem na wysokości oczu, swobodnie położonymi rękami, wyprostowanymi plecami oraz zachowanym kątem prostym pomiędzy ramieniem a przedramieniem. Taka pozycja minimalizuje przeciążenie kręgosłupa oraz zwiększa ogólny komfort pracy.

Jakie funkcje posiada biurko elektryczne?

Meble biurowe z regulacją wysokości blatu umożliwiają pracę na stojąco. Należy zaznaczyć, że pozycja stojąca jest znacznie zdrowsza od pozycji siedzącej. Świetnym rozwiązaniem jest przeznaczenie około 20 minut dziennie na pracę na stojąco, co pozwala na odciążenie kręgosłupa, poprawę krążenia czy pobudzenie mięśni do pracy. Zmiana pozycji podczas pracy ma pozytywny wpływ na samopoczucie, minimalizując przy tym poczucie dyskomfortu oraz redukując ból pleców.

Producenci biurek elektrycznych, posiadający także krzesła do gabinetu, oferują nam niezliczoną ilość modeli, wyposażonych w różne udogodnienia. Co więcej, biurka z regulacją wysokości blatu posiadają wiele przydatnych funkcji – np. system antykolizyjny, stopki poziomujące zapewniające stabilność, opcję zapamiętywania pozycji, system soft start-stop kontrolujący prędkość blatu podczas startu i zatrzymania, porty USB czy wbudowaną szufladę. Bez problemu możliwe jest zatem dobranie idealnego biurka do zapotrzebowania oraz indywidualnych preferencji.

