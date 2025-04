Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:08 pm• Ciekawostki

Jak wzmocnić odporność w sezonie przeziębień?

Okresy jesienno-zimowy i wczesnowiosenny sprzyjają częstym infekcjom. Większość czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach i rzadziej je wietrzymy, co ułatwia drobnoustrojom gromadzenie się w tych przestrzeniach. W chłodnych miesiącach wiele osób zmaga się z nawracającymi przeziębieniami. Warto w tym czasie zadbać o swój system odpornościowy i wzmocnić go, aby miał większe szanse na zwalczenie patogenów.

Ruch to zdrowie

Regularny wysiłek fizyczny ma ogromne znaczenie dla kondycji całego ciała. Wpływa również na odporność. Nawet niewielka i umiarkowana aktywność, jak codzienny spacer, krótka przejażdżka na rowerze czy kilkanaście minut jogi, może zrobić różnicę. Ruch poprawia krążenie krwi, przez co usprawnia przemieszczanie się substancji odżywczych, tlenu i komórek odpornościowych po organizmie. Dodatkowo pomaga zmniejszyć poziom stresu, czyli jednego z głównych czynników obniżających odporność.

Warto przy tym pamiętać, że nie powinien to być nadmierny wysiłek, szczególnie w czasie przemęczenia czy osłabienia. Treningi powinny być przeplatane okresami regeneracji i odpoczynku, aby organizm mógł zachować równowagę. Najważniejsze są regularność i umiarkowanie – nawet kilka minut codziennego ruchu zadziała efektywniej niż godzina intensywnego treningu jedynie raz w tygodniu.

Wsparcie od wewnątrz

Dieta to kolejny czynnik, który bardzo mocno wpływa na stan organizmu. To, co jemy, bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie naszych ciał, w tym układów immunologicznych. W sezonie chorobowym warto wzbogacić swój jadłospis o produkty bogate w witaminy A, C, D i E oraz cynk i selen. Szczególnie ważne są:

produkty wieloziarniste,

warzywa i owoce,

ryby morskie lub strączki.

Dużą wartość mają również kiszonki i fermentowane przetwory mleczne. Takie produkty wspierają florę bakteryjną jelit, która również ma znaczenie dla odporności. Nie bez znaczenia jest także nawodnienie organizmu. Picie odpowiedniej ilości wody każdego dnia pomaga narządom wewnętrznym w oczyszczaniu się i zapewnia tkankom optymalne warunki do funkcjonowania.

Witaminy i suplementy – kiedy warto po nie sięgnąć?

Choć podstawą powinna być dobrze zbilansowana dieta, zdarzają się sytuacje, gdy brakuje nam pewnych składników odżywczych. Niedobory mogą pojawić się przy dietach wykluczających określone produkty, a także przy dużej wybiórczości pokarmowej. Niezależnie od przyczyny warto wówczas rozważyć suplementację. Najlepszym sposobem na dobranie odpowiedniego preparatu jest konsultacja z lekarzem lub dietetykiem. Specjalista pomoże w określeniu, jakich substancji jest w organizmie zbyt mało.

W naszej szerokości geograficznej bardzo ważna jest suplementacja witaminy D. Niedobór tego składnika jest bardzo powszechny, zwłaszcza w miesiącach, gdy nasza ekspozycja na słońce jest mniejsza. Jednocześnie jest to bardzo ważna witamina, która ma wpływ m.in. na stan kości, układu krążeniowego i systemu odpornościowego. Dlatego warto zbadać jej poziom i w razie potrzeby włączyć preparat uzupełniający. W Aptece dla Rodziny można znaleźć wiele różnych przykładów suplementów diety.

