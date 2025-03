Jak zapobiegać kradzieży sprzętu w szpitalach? Poznaj system RFID!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:56 pm• Ciekawostki

We wszystkich miejscach, w których każdego dnia przebywa mnóstwo osób z zewnątrz, należy wdrożyć rozwiązania pozwalające na kontrolowanie posiadanego mienia. Jest ono bowiem narażone na kradzież lub zagubienie. Sprawdź, dlaczego system RFID w szpitalu jest dobrym pomysłem!

Miejsca dostępne dla nieokreślonej liczby osób muszą być nadzorowane. Przedmioty zlokalizowane na ich terenie mogą zostać bowiem skradzione. Istnieje również ryzyko zagubienia rzeczy, dlatego konieczna jest umiejętna inwentaryzacja i kontrola. Zadaniem osób odpowiedzialnych za zarządzanie takimi obiektami jest wdrożenie efektywnych rozwiązań ukierunkowanych na pilnowanie mienia. Nowoczesnym i praktycznym rozwiązaniem jest system RFID dla szpitali.

System RFID w szpitalu – dlaczego jest przydatny?

Na terenie szpitali przeprowadzane są różnego rodzaju czynności organizacyjne oraz techniczne, a przedmiotów wymagających nadzoru jest niejednokrotnie bardzo dużo. Szpitale często korzystają ze wsparcia firm zewnętrznych, którym powierzają przykładowo pranie. W przypadku odzieży i innych tekstyliów warto zadbać o monitorowanie lokalizacji i liczebności poszczególnych rzeczy. Łatwo bowiem o ich zagubienie podczas transportu czy też porządkowania terenu placówki.

Inwentaryzacja z wykorzystaniem nowoczesnego systemu pozwala na kontrolowanie tego, jakie przedmioty zostały przekazane do usługodawców, a także ile rzeczy znajduje się aktualnie na obszarze szpitala. Ma to ogromne znaczenie z perspektywy organizacyjnej. W placówkach zajmujących się ochroną zdrowia istnieje mnóstwo procedur i zadań do wykonania, dlatego też nieraz trudno skupić się na zliczaniu tekstyliów. Dzięki nowoczesnym technologiom można natomiast zautomatyzować te procesy i poświęcić czas na inne wyzwania.

Czym jest system RFID i jak go wdrożyć?

Systemem RFID nazywany jest system identyfikujący przedmioty przy wykorzystaniu fal radiowych. Używa się tutaj specjalnych chipów i czytników, aby przesyłać dane i monitorować lokalizację oznaczonych rzeczy. Niezbędne jest również odpowiednie oprogramowanie, aby móc łatwo i wygodnie obsługiwać poszczególne procesy. W celu wdrożenia takiego systemu warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Odpowiednia konfiguracja jest bowiem bardzo istotna.

Choć planując wprowadzenie do szpitala technologii identyfikacji radiowej, należy być przygotowanym na koszty takiego przedsięwzięcia, trzeba pamiętać o tym, że ręczna inwentaryzacja oraz kontrola fizyczna użytkowanych tekstyliów wymaga często dużo czasu i mnóstwo zaangażowania osób zatrudnionych. Ponadto duża skala działalności szpitala sprawia, że łatwo tutaj o błędy. Rozwiązania automatyzujące procesy związane z nadzorowaniem mienia są więc bardzo praktyczną opcją.

Identyfikacja radiowa daje ogromne możliwości, dlatego też warto ją wykorzystać, gdy dysponuje się wieloma trudnymi do nadzorowania przedmiotami. Należy odpowiednio przygotować się do działań z zakresu wdrożenia tej technologii.

