Jakie COP jest dobre?

Urządzeniem grzewczym, które cieszy się coraz większą popularnością jest pompa ciepła. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla tradycyjnych źródeł ciepła, które bazują na paliwach kopalnych. Decydując się na montaż pompy ciepła i łącząc ją z instalacją fotowoltaiczną, zyskujesz ekologiczny system grzewczy, który będzie naprawdę tani w użytkowaniu. Mówiąc o pompie ciepła, należy pamiętać o współczynniki COP. Jest to jeden z ważniejszych parametrów charakteryzujących te urządzenia.

Co oznacza współczynnik COP?

Współczynnik COP to parametr, który określany jest często jako współczynnik wydajności. Mówi on o tym, jak efektywna jest dana pompa ciepła. Wskazuje ona na proporcję między energią, którą dostarcza pompa ciepła do budynku, a tą, której potrzebuje do pracy. Mówiąc bardziej zrozumiale, chodzi o proporcję między ciepłem dostarczanym do domu, a energią elektryczną, która potrzebna jest do wyprodukowania tego ciepła. Mówiąc o COP, należy pamiętać, że odnosi się on zarówno do:

dolnego źródła ciepła;

górnego źródła ciepła.

Im mniejsza będzie różnica temperatury między dwoma źródłami ciepła, tym pompa będzie miała wyższą efektywność. To z kolei będzie oznaczało, że jest ona bardziej ekonomiczna w utrzymaniu.

Wartość współczynnika COP a rodzaj pompy ciepła

Mówiąc o współczynniku COP, należy pamiętać, że najwyższe wartości osiąga on w przypadku gruntowych pomp ciepła. Będzie tak szczególnie wówczas, gdy rury wymiennika zostaną w gruncie umieszczone pionowo, a głębokość, na której się znajdą będzie wahała się od czterdziestu do stu metrów.

Jeśli chodzi o wartość współczynnika COP, to w większości gruntowych pomp ciepła plasuje się on na poziomie ono 4,8, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. W przypadku pomp typu split jest to nieco mniej: około 3,6. Pompy monoblok charakteryzują się wydajnością na poziomie 3,8. Warto dodać, że co roku dostępne są urządzenia o większej wydajności, co oznacza, że korzystanie z nich staje się jeszcze bardziej opłacalne. Im bardziej wydajna pompa, tym bowiem lepiej dla użytkownika.