Rysował kluczami po samochodach – Grozi mu do 5 lat więzienia

Kryminalni z Komisariatu Policji I w Zabrzu otrzymali pierwsze zgłoszenie o uszkodzeniu kilku samochodów, których lakier został zarysowany kluczami. Po rozpoczęciu dochodzenia, policja uzyskała nagrania z monitoringu z rejonu zdarzenia przy ulicy Królewskiej, co pomogło w ustaleniu wizerunku sprawcy przestępstwa. Miejsce działania wandala zostało objęte nadzorem.

W nocy z 2 na 3 marca 2023 roku funkcjonariusze operacyjni z I komisariatu zatrzymali 23-letniego mieszkańca Zabrza, który odpowiadał za uszkodzenie pojazdów. Po przesłuchaniu, mężczyzna przyznał się do winy, ale nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania. Policja ustaliła, że działał w ten sposób, wracając z pracy do domu i uszkodził co najmniej 5 samochodów.

Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa uszkodzenia mienia. Policja przypomina, że takie działania są nie tylko przestępstwem, ale także powodują niepotrzebne straty i kłopoty właścicielom samochodów, a także mogą wpłynąć na bezpieczeństwo drogowe.

źródło: Policja Zabrze