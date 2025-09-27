Jesienny Kiermasz Ofert Pracy w Zabrzu – szansa na zatrudnienie i bezpośredni kontakt z pracodawcami

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:20 pm• Biznes, Ważne w mieście

29 września 2025 roku o godzinie 11:00 przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu odbędzie się Jesienny Kiermasz Ofert Pracy. Wydarzenie potrwa około dwóch godzin i skierowane jest zarówno do osób poszukujących zatrudnienia, jak i do pracodawców, którzy chcą znaleźć nowych pracowników.

Kiermasz ofert pracy w Zabrzu – co warto wiedzieć?

Jesienny Kiermasz Ofert Pracy to inicjatywa, która ma na celu ułatwienie mieszkańcom Zabrza znalezienia zatrudnienia i poznania lokalnych ofert. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie ma charakteru formalnego targów pracy, lecz bardziej bezpośredniego spotkania, podczas którego w szybki i wygodny sposób można nawiązać kontakt z firmami rekrutującymi.

Tego typu wydarzenia cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ pozwalają kandydatom na rozmowę z potencjalnym pracodawcą bez konieczności wcześniejszego umawiania spotkań czy składania aplikacji drogą elektroniczną.

Kiedy i gdzie odbędzie się kiermasz?

Data: 29 września 2025 r.

Godzina rozpoczęcia: 11:00

Czas trwania: około 2 godziny

Miejsce: przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Dzięki dogodnej lokalizacji wydarzenie będzie łatwo dostępne dla mieszkańców z różnych dzielnic miasta.

Oferta dla kandydatów – dlaczego warto przyjść?

Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z wielu możliwości:

Bezpośredni kontakt z pracodawcami – rozmowy twarzą w twarz pozwalają zaprezentować się lepiej niż w standardowym procesie rekrutacyjnym online.

Oferty z różnych branż – swoje propozycje zaprezentują firmy działające w wielu sektorach, dzięki czemu każdy uczestnik znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Porady prawne – przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy będą udzielać darmowych konsultacji dotyczących prawa pracy i obowiązków zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Możliwość szybkiej rekrutacji

Wielu pracodawców przygotowuje się na tego typu wydarzenia w sposób szczególny – zabierają ze sobą gotowe formularze zgłoszeniowe, a nawet umawiają kandydatów od razu na kolejne etapy rozmów kwalifikacyjnych. To oznacza, że przy odrobinie szczęścia można znaleźć zatrudnienie niemal „od ręki”.

Korzyści dla pracodawców

Jesienny Kiermasz Ofert Pracy to także doskonała okazja dla firm, które chcą poszerzyć swoje zespoły. Udział w wydarzeniu daje możliwość:

zaprezentowania oferty pracy szerokiemu gronu potencjalnych kandydatów,

bezpośredniego spotkania z osobami zainteresowanymi i wstępnej oceny ich kompetencji,

promocji wizerunku firmy jako otwartej i aktywnie poszukującej pracowników.

Dla wielu lokalnych przedsiębiorstw to również szansa na zbudowanie rozpoznawalności i kontakt z mieszkańcami Zabrza.

Porady prawne od ekspertów PIP

Obecność przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy stanowi dodatkową wartość kiermaszu. Osoby, które chcą upewnić się, jakie prawa przysługują im w miejscu pracy, jak powinno wyglądać zawieranie umów czy na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji, będą mogły uzyskać rzetelne informacje od ekspertów.

Takie konsultacje są szczególnie ważne w przypadku osób podejmujących pierwszą pracę lub wracających na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Spotkanie, które łączy ludzi i możliwości

Organizatorzy podkreślają, że kiermasz ma być nie tylko okazją do znalezienia zatrudnienia, ale także platformą do wymiany doświadczeń i budowania relacji pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi firmami.

Dla osób poszukujących pracy to szansa na przełamanie bariery formalności i pokazanie się pracodawcom „na żywo”. Dla pracodawców – okazja, by wyłowić potencjalnych pracowników, którzy nie zawsze aplikują przez tradycyjne ogłoszenia internetowe.

Podsumowanie

Jesienny Kiermasz Ofert Pracy w Zabrzu to wydarzenie, które może okazać się kluczowe dla wielu osób stojących przed wyzwaniem znalezienia zatrudnienia. Dzięki połączeniu ofert pracy z poradami prawnymi i bezpośrednim kontaktem z pracodawcami, uczestnicy zyskują realną szansę na rozpoczęcie nowego etapu w swojej karierze zawodowej.

Data: 29 września 2025, godz. 11:00. Miejsce: przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu.

Każdy, kto poszukuje nowych możliwości zawodowych lub chce zmienić ścieżkę kariery, powinien wpisać to wydarzenie do swojego kalendarza.

źródło: UM Zabrze

