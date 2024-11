Kawa ze strzykawki

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:58 pm• Ciekawostki

Z pewnością kojarzysz plastikowe urządzenie, które kształtem przypomina strzykawkę. AeroPress stawia się na kubku, przeciska tłokiem kawę zalaną wodą, a do kubka wpada aromatyczny napój. Ten stosunkowo niewielki gadżet pozwala w niemalże każdych warunkach zaparzyć idealny napar. Sprawdź, skąd wziął się pomysł na stworzenie strzykawki do kawy i dlaczego warto spróbować alternatywnych metod parzenia.

Jak powstał AeroPress?

Alan Adler to amerykański wynalazca i inżynier. Z myślą o prostym i efektywnym sposobie parzenia kawy, stworzył urządzenie na kształt strzykawki. Wynalazek pozwala na szybkie przygotowanie naparu bez konieczności używania skomplikowanego sprzętu czy specjalistycznej wiedzy baristycznej. Wystarczy gotowy zestaw, dobrej jakości, odpowiednio wypalona i zmielona kawa. Swoją popularność AeroPress zyskał w 2005 roku. Obecnie ma je w swojej ofercie prawie każdy sklep z herbatą i kawą.

AeroPress składa się z cylindra, tłoka i sitka, w którym umieszcza się papierowy filtr. Sitko zakręca się na spodzie cylindra, a następnie wsypuje odmierzoną porcję kawy, stawia na kubku i zalewa wodą do odpowiedniego poziomu. Po kilku chwilach naciska się tłok, a napar przelatuje do naczynia. Fusy zatrzymuje sitko, dzięki czemu kawa jest idealnie zaparzona. Zaparzacze AeroPress pozwalają na eksperymentowanie z czasem parzenia, szybkością przeciskania czy nawet testowanie różnego stopnia zmielenia kawy. Jeżeli lubisz próbować nowych sposobów i szukać tego idealnego – ten sprzęt z pewnością sprosta Twoim oczekiwaniom! Warto pamiętać, że decydując się na zakup tego typu produktu, najlepiej wyposażyć się w młynki ręczne lub automatyczne, które pozwalają na przygotowanie ziaren zgodnie z metodą parzenia i indywidualnymi preferencjami.

Jaki zaparzacz wybrać?

Na rynku można znaleźć kilka wersji strzykawki do kawy. Oryginalny AeroPress pozwoli wygodnie zaparzyć nawet trzy filiżanki kawy. W standardzie jest dostępny w ciemnoszarym odcieniu. Wersja GO z kubkiem umożliwia złożenie go do kompaktowych rozmiarów. Cały zestaw można zamknąć dołączoną pokrywką. AeroPress Clear wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego Tritan, umożliwia obserwację procesu parzenia. Pod względem funkcjonalności jest zbliżony do wersji Original. Jest dostępny w kilku kolorach, dzięki czemu można dopasować odcień do swoich preferencji.

Z myślą o tych, którzy szukają smart rozwiązań AeroPress wypuścił na rynek model Go Plus. To najnowsza wersja, która oprócz strzykawki ma również kubek termiczny, do którego bezpośrednio parzymy kawę. Mniejsza, kompaktowa wersja w prosty i szybki sposób pozwoli przygotować idealny napar. To również świetny pomysł na prezent dla kogoś, kto nie wyobraża sobie dnia bez ulubionej kawy. Dołączony kubek termiczny umożliwia zabranie jej ze sobą i doskonale trzyma temperaturę. W zestawie znajdziesz również miarkę-łyżeczkę, mieszadło i zapas filtrów.

