Komplet biżuterii – jaki wybrać i co się sprawdza?

Komplety biżuterii założysz zarówno do swobodnej stylizacji, jak i na wyjątkową okazję. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdza się nawet każdego dnia. Jak skompletować odpowiedni zestaw biżuterii dla siebie? Czym się kierować podczas wyboru?

Złoto czy srebro – jak dopasować kolor biżuterii do urody?

Jednym z ważniejszych aspektów kompletowania zestawu biżuterii jest wybór odpowiedniego koloru, który podkreśli Twoje atuty. Do kogo pasuje złoto, a do kogo srebro? Wiele zależy od tego, do jakiego typu urody jest Ci najbliżej:

ciepłego (wiosna i jesień),

zimnego (lato i zima).

Jeśli nie jesteś pewna, jaka biżuteria będzie do Ciebie pasować, zwróć uwagę na ton swojej skóry, a także kolor włosów i oczu. Poza tym pomocna może okazać się barwa żył widocznych po wewnętrznej stronie nadgarstka.

Kierując się takimi parametrami, dowiesz się, że przykładowo bransoletka złota sprawdza się dla ciepłej urody, a do przedstawicielek zimnego typu pasują srebrne kolczyki czy naszyjniki. Oczywiście, są to jedynie wskazówki. Ważniejsze jest to, w jakiej biżuterii czujesz się swobodnie. Jeśli Twoje atrybuty urody wpisują się w wyznaczniki jesieni, nie oznacza to, że koniecznie musisz skompletować swój zestaw ze złotych dodatków, gdy przez większość życia sięgałaś po srebro.

Z czego może składać się zestaw?

Kolejną kwestią jest dobranie odpowiednich elementów kompletu. Tutaj możliwości jest mnóstwo. W zależności od własnych preferencji możesz zdecydować się na klasyczny zestaw składający się z kolczyków i naszyjnika lub bardziej poeksperymentować z wyborem dodatków. Jeśli zazwyczaj skupiasz się na ozdabianiu dłoni, odpowiednim rozwiązaniem okaże się spójna kolekcja pierścionków i kilka pasujących do niej bransoletek. Dosyć nietypowym, ale wyjątkowym kompletem będzie broszka z kolczykami.

Skompletuj swój zestaw na podstawie tego, po co najchętniej sięgasz i co będzie praktyczne w Twoim przypadku. Weź pod uwagę warunki, w jakich pracujesz, a także – w czym czujesz się komfortowo na co dzień. Czasami zamiast dużych bransoletek i pierścionków sprawdzą się malutkie sztyfty i dopasowany choker.

Praktyczne komplety – jaki styl wybrać?

Wybierając samodzielnie biżuterię do kompletu, uwzględnij swój indywidualny styl. W wielu przypadkach sprawdzają się minimalistyczne dodatki, które założysz do sportowego i eleganckiego looku. Jednak jeśli bliżej Ci jest to eklektyzmu lub mody vintage, postaw na akcesoria, które to odzwierciedlą.

Postaraj się też dopasować komplet do posiadanej już kolekcji biżuterii. Kieruj się tym, czego brakuje Ci w codziennych stylizacjach, a do tego zwróć uwagę na symbolikę niektórych akcesoriów. Jeśli chcesz kupić pierścionek, pamiętaj, na którym palcu nosi się ten zaręczynowy; szczegółów dowiesz się choćby tutaj: https://lilou.pl/pl/blog/na-ktorym-palcu-nosi-sie-pierscionek-zareczynowy.html. Zapoznaj się też ze znaczeniem różnych kamieni, decydując się na bransoletkę z agatu czy naszyjnik z kwarcem.

Komplet biżuterii powinien podkreślać Twoją urodę, nie powodować dyskomfortu oraz pasować do stylu, do którego jest Ci najbliżej. Wybierając zestaw dla siebie, kieruj się kolorem elementów, a także ich liczbą i rodzajem.

