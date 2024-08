Konglomerat: co to za materiał i gdzie może być używany

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:51 pm• Ciekawostki

Podczas remontu lub budowy domu, musisz podejmować wiele decyzji, w tym tych związanych z wyborem odpowiednich materiałów wykończeniowych. W poniższym artykule przybliżymy, czym jest konglomerat, gdzie można go zastosować, jakie są jego plusy i minusy, oraz jakie są orientacyjne koszty tego materiału.

Konglomerat: podstawowe cechy

Rozpocznijmy od podstawowego pytania: co to jest konglomerat? W kontekście materiałów wykończeniowych, definicja ta ma szczególne znaczenie. Zgodnie z normą PL-EN 14618:2009 opracowaną przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), konglomerat to produkt przemysłowy, który spełnia określone kryteria:

Jest wytwarzany przemysłowo.

Składa się z kamienia (zarówno naturalnego, jak i z recyklingu) oraz innych dodatków, takich jak kawałki ceramiki, szkła czy luster.

Wszystkie te komponenty są łączone za pomocą spoiwa, którym może być żywica epoksydowa, cement lub ich mieszanka. Zastosowane mogą być również inne materiały spajające, pod warunkiem, że proces łączenia będzie nieodwracalny.

Po zmieszaniu składników, konglomerat wylewa się do formy, w której twardnieje do postaci jednolitego bloku. Po stwardnieniu można go obrabiać (ciąć, szlifować) podobnie jak kamień naturalny, co czyni go bardzo atrakcyjną alternatywą w odniesieniu np. do blatów kuchennych. Unikalne właściwości konglomeratu sprawiają, że jest on niezwykle wartościowym materiałem wykończeniowym.

Obecnie konglomerat używany jest jako zamiennik naturalnego kamienia, przede wszystkim granitu, w produkcji blatów łazienkowych i kuchennych, okładzin ściennych i oczywiście ceramiki łazienkowej. Można zamówić gotowy zlewozmywak z konglomeratu, który w swojej bogatej ofercie m.in. marka Miraggio.

Właściwości konglomeratu

Konglomerat, będący mieszanką różnych materiałów, wykazuje właściwości zbliżone do głównego składnika, czyli kamienia. Istnieją jednak pewne specyficzne cechy, które charakteryzują ten materiał:

Twardość i odporność na zarysowania, szczególnie w przypadku matowego wykończenia.

W porównaniu z kamieniem naturalnym o około 20% niższa waga, a dzięki obecności żywicy, mniejsza chłonność wody.

Bogata oferta kolorów, wzorów i grubości (nawet od 12 mm).

W porównaniu z kamieniem, mniejsza odporność na wysokie temperatury.

Możliwość łączenia bez widocznych spoin.

Konglomeraty wymagają impregnacji, która chroni je przed wilgocią i zabrudzeniami (np. kwaśnymi sokami owocowymi). Należy również uważać, aby powierzchni z konglomeratu nie uszkadzać ostrymi przedmiotami, takimi jak noże.

