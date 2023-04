Kradł prąd w celu kopania kryptowalut

68-letni mieszkaniec Zabrza postanowił skorzystać z nieuczciwego sposobu na zasilenie swojej koparki kryptowalut. Mężczyzna dokonał nielegalnego podłączenia do instalacji elektrycznej, pomijając przy tym urządzenia pomiarowe. W ten sposób, miał dostęp do energii elektrycznej bez konieczności opłacania za nią. Niestety dla niego, policja z zabrzańskiej komendy wkrótce odkryła nielegalne podłączenie, a mężczyzna zostanie teraz oskarżony o kradzież energii elektrycznej, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

To nie pierwszy przypadek, kiedy osoby zajmujące się wydobyciem kryptowalut decydują się na nielegalne podłączenie do sieci elektrycznej, aby zredukować koszty wydobycia. Taka praktyka jest nie tylko nieuczciwa, ale i groźna dla życia i zdrowia, a także może prowadzić do wielu szkód materialnych. Mimo że w Polsce kradzież energii elektrycznej jest zagrożona karą pozbawienia wolności do pięciu lat, wiele osób decyduje się na ten nielegalny sposób pozyskiwania energii.

Należy zaznaczyć, że kradzież energii elektrycznej jest nie tylko nielegalna, ale i bardzo niebezpieczna. Nie tylko stwarza ryzyko porażenia prądem, ale także może prowadzić do poważnych szkód materialnych, takich jak pożary. Ponadto, osoby dopuszczające się takich działań muszą liczyć się z wysokimi kosztami, które wynikają z naliczania przez dostawcę opłat za nielegalny pobór. Warto więc pamiętać, że nieuczciwe praktyki w żaden sposób nie pomogą w zarabianiu na kryptowalutach, a jedynie przyniosą problemy i straty finansowe.