„Eko-przystań” – nowa przestrzeń edukacyjna w Zabrzańskim Centrum Kształcenia

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:24 pm

W Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – uroczyste otwarcie „Eko-przystani”. Ta nowa przestrzeń, zlokalizowana na terenie szkoły, została stworzona z myślą o edukacji ekologicznej oraz jako miejsce spotkań i integracji uczniów. Projekt „Eko-przystań” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Miasta Zabrze.

Podczas ceremonii otwarcia, dyrektor szkoły, Mariola Jakubiec – Gawron, wyraziła swoje podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania „Eko-przystani”, w tym dla zabrzańskiego samorządu, Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz wykonawców robót. Pomysłodawczyniami projektu były nauczycielki z ZCKOiZ – Małgorzata Gruszczyńska i Marta Kot.

„Eko-przystań” to nie tylko przestrzeń edukacyjna, ale również ekologiczny zakątek, w którym zasadzono około 200 roślin cebulkowych, krzewów i drzew, tworząc mały sad. Dodatkowo, zamontowano pergole, drewnianą altanę z ławkami i stołami, domki dla ptaków i owadów oraz tablice edukacyjne. Wyróżniającym elementem jest oczko wodne oraz zegar słoneczny, w którego fasadzie wbudowano kapsułę czasu. Projekt przestrzeni zaprojektowali i zwizualizowali uczniowie piątej klasy kształcący się na kierunku Technik Architektury Krajobrazu.

„Eko-przystań” w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego stanowi znakomite miejsce do nauki i relaksu, łącząc edukację z praktycznym działaniem na rzecz środowiska. To inicjatywa, która nie tylko wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, ale również inspiruje do dbałości o środowisko naturalne.

źródło: um zabrze

