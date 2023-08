Letnie terapeutyczne sesje muzyczne „Natura online/offline” za nami Wydarzenie przyciągnęło do Parku Krajobrazowego w Rudach tłumy!

Dobra pogoda, niezwykłe okoliczności przyrody, świetni muzycy i ponad 300 uczestników z ośmiu miast aglomeracji śląskiej. Tak było w trakcie letnich terapeutycznych sesji muzycznych „Natura online/offline”, które odbyły się w dniach 19-20 oraz 26-27 sierpnia na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. To kontynuacja zimowo-wiosennej edycji „Solar Renewal”. Ten unikatowy projekt powstał w odpowiedzi na niepokojące dane dotyczące zdrowia psychicznego Polek i Polaków. Wydarzenie stanowiło niezwykłe połączenie natury, muzyki i technologii zachęcając uczestników do zrelaksowania się oraz do wyjątkowej podróży przez dźwięki ambientu, specjalnie dobranej muzyki eksperymentalnej i otaczającej ich przyrody. Przedstawiciele Fundacji Soundscape zapewniają, że terapeutyczne sesje muzyczne powrócą w sezonie zimowo-wiosennym.

To były dwa weekendy spotkań z niezwykłą muzyką i przyrodą. Wszystko za sprawą bezpłatnych, letnich terapeutycznych sesji muzycznych „Natura online/offline”, które dla mieszkańców naszego regionu i nie tylko zorganizowała Fundacja Soundscape. Letnia edycja była nietypowa, gdyż odbyła się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Ze względu na lokalizację letniego wydarzenia organizatorzy zapewnili uczestnikom wygodny, bezpłatny transport autokarowy z ośmiu miast aglomeracji śląskiej – Katowic, Gliwic, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Zabrza oraz Żor.

– Logistycznie było to bardzo trudne, ale udało się! Prawdopodobnie to pierwsze w Polsce takie wydarzenie, zorganizowane na terenie Parku Krajobrazowego. Mam nadzieję, że cykl bezpłatnych terapeutycznych sesji muzycznych Natura online/offline” dał uczestnikom okazję do oderwania się od codziennych trosk i zanurzenia się w świecie dźwięków i natury, tworząc unikalne połączenie tych dwóch światów. Liczę, że to wydarzenie pozytywnie nastroiło wszystkich na kolejne, jesienno-zimowe miesiące oraz zachęciło ich do odkrywania naszego regionu oraz doceniania piękna otaczającego nas świata. Jestem pewny, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja wydarzenia „Natura online/offline – mówi Paweł Pindur, założyciel Fundacji Soundscape.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Z terapeutycznych sesji muzycznych „Natura online/offline” skorzystało ponad 300 osób w różnym wieku i z różnych miast naszego województwa. Wszyscy zgodnie podkreślają, że była to świetna okazja do zrelaksowania i zanurzenia się w subtelnych dźwiękach ambientu i muzyki eksperymentalnej, a także do wsparcia swojego fizycznego

i psychicznego dobrostanu dzięki harmonijnym dźwiękom i niezwykłej lokalizacji wydarzenia.

– Czuję się bardzo odprężony po udziale w sesji „Natura online/offline”. To było naprawdę niezwykłe doświadczenie, które otworzyło również moje oczy na nowe sposoby odczuwania i postrzegania natury w połączeniu z muzyką oraz technologią – mówi Michał, który do Rud przyjechał z Zabrza.

Chciałbym podziękować Fundacji Soundscape za stworzenie takiego wydarzenia na mapie naszego regionu. Cudowne, relaksujące dźwięki oraz wyjątkowa lokalizacja, czyli Park Krajobrazowy w Rudach. To pozwoliło mi oderwać się od codziennych zmartwień, a także pokazało mi, jak istotne jest bliskie połączenie z naturą dla naszego dobrostanu psychicznego i jaką moc ma muzyka w przynoszeniu spokoju i radości – dodaje Monika, która na wydarzenie przyjechała z Sosnowca.

Na miejscu muzyczną ucztę dźwiękową zapewnili najciekawsi polscy przedstawiciele muzyki elektronicznej i eksperymentalnej tacy jak Gaap Kvlt, Tomasz Mreńca, Nanook of the North, Piotr Kurek, Michał Wolski, Jacaszek, Tonallaxe oraz DTEKK (Up to Date Festival).

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorami wydarzenia byli fundacja Soundscape i Tauron Lab a partnerem Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Volvo Euro Kas Katowice.

– Niewyczerpana energia ludzkiego ducha przybiera coraz to nowe formy oświetlając swoim światłem zakamarki naszej wrażliwości. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią letnich terapeutycznych sesji muzycznych „Natura online/offline”. Współpraca z fundacją Soundscape to nieustanna wyprawa

w krainę kreatywności. Cieszymy się, że tak gorąco to niezwykłe przedsięwzięcie przyjęła publiczność – recenzuje współpracę Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

– W Volvo cenimy naturę i wiemy, że mamy na nią wpływ. Dlatego na dwa weekendy udostępniliśmy nasze Volvo C40 i Volvo XC40, które poruszały w pięknych okolicznościach przyrody parku krajobrazowego. Ekologiczne, w pełni elektryczne samochody, które nie emitują spalin i zanieczyszczeń środowiska idealnie wpisały się w konwencję wydarzenia. Całości dopełnił design elektrycznych modeli, inspirowanych skandynawskim krajobrazem, jego ciszą, światłem i przestrzenią. Także w kabinie widać wyraźne nawiązania do pełnej spokoju przyrody. Dodatkowo, Volvo C40 posiada duży, szklany dach panoramiczny, który doświetla wnętrze i stwarza wrażenie większej przestronności wnętrza. Najłatwiej to docenić w krótkie zimowe dni – tłumaczy zaangażowanie w inicjatywę Katarzyna Romaniec, kierownik działu marketingu Volvo Euro-Kas.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.