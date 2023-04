Zderzenie Seata z pociągiem towarowym w Rudzie Śląskiej

W niedzielę doszło do sytuacji, która mogłaby zakończyć się tragicznie dla 4-letniego chłopca. W trakcie spożywania posiłku utknęła mu ość z ryby, co spowodowało poważne problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji czas jest kluczowy, a rodzice chłopca natychmiast wsiedli do samochodu, by zawieźć dziecko do szpitala. Jednakże, na ich drodze pojawił się policyjny radiowóz. Rodzice […]