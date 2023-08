Stegna – noclegi na pięknych Żuławach Wiślanych

Stegna to wieś położona na Żuławach Wiślanych nad Zatoką Gdańską. Ze względu na lokalizację, walory krajobrazowe i przyrodnicze cieszy się dużą popularnością wśród turystów, którzy szczególnie w sezonie letnim chętnie rezerwują tam noclegi. Stegna – choć nie jest dużą miejscowością – oferuje przyjezdnym wiele opcji przyjemnego i ciekawego spędzania wolnego czasu.

Stegna – noclegi we wsi o długiej historii

Stegna to miejscowość mająca długą, ciekawą historię – pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1432 roku, wówczas w rejonie wsi przebiegał szlak handlowy prowadzący do Królewca. Pod koniec XV wieku we wsi odbyły się pertraktacje polsko-krzyżackie, podczas których omawiano warunki II pokoju toruńskiego. Po I rozbiorze Polski Stegna znajdowała się w zaborze pruskim, a w 1919 r. znalazła się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Po wybuchu II wojny światowej wieś została włączona do III Rzeszy, a po jej zakończeniu na stałe wróciła do Polski.

Obecnie Stegna to popularna wieś turystyczna, do której chętnie przyjeżdżają osoby oczekujące wypoczynku z dala od wielkomiejskiego zgiełku i głośnych rozrywek. Oto jej główne walory!

Noclegi Stegna – nadbałtycka rekreacja

Jedną z największych atrakcji Stegny jest tamtejsza plaża – piaszczysta i szeroka, w sezonie pełna typowo nadmorskich atrakcji, takich jak trampoliny i zjeżdżalnie wodne. Funkcjonują tam również dwa wydzielone kąpieliska. Bardzo przyjemna jest także prowadząca na plażę droga – wiedzie przez pas lasu, którego cień daje nieco oddechu w najbardziej upalne dni.

Na noclegi Stegna chętnie decydują się miłośnicy sportów wodnych. Cała gmina – dzięki bliskości morza oraz gęstej sieci rzek i kanałów – to doskonały obszar do uprawiania kajakarstwa, żeglarstwa oraz motorowych sportów wodnych. W sezonie w Stegnie nie brakuje również wędkarzy – można tam łowić m.in. karpie, leszcze i szczupaki.

Noclegi Stegna – wizyta w zabytkowym kościele

Jeśli już masz zarezerwowane Stegna noclegi, warto także zobaczyć najciekawsze zabytki regionu – jednym z najbardziej znanych jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powstał on w latach 80. XVII wieku w miejscu wcześniejszej świątyni zbudowanej w charakterystycznym dla architektury Pomorza budownictwie ryglowym.

W kościele znajduje się kilka cennych, wartych zobaczenia zabytków. Codziennie w południe z kościelnej wieży odzywa się zachowany jeszcze z poprzedniej świątyni prawie 400-letni dzwon, na którym wyryto po łacinie inskrypcję „Panie, daj pokój naszym czasom”. Unikalny w skali kraju jest umieszczony we wnętrzu kościoła największy w Polsce obraz podczepiony do sufitu budowli, namalowany pod koniec XVII w. zgodnie z zasadami tzw. szkoły niderlandzkiej. Nie można również zapomnieć o pochodzących z początku XX wieku organach – co roku w kościele odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy, organizowany przez parafię we współpracy z Filharmonią Bałtycką.

Stegna – noclegi w krainie bursztynu

Jakimi jeszcze walorami turystycznymi może pochwalić się Stegna? Noclegi w tej niewielkiej miejscowości chętnie wybierają osoby zafascynowane tzw. złotem Bałtyku, czyli bursztynem. Nie jest tajemnicą, że na plażach w okolicach Stegny morze często wyrzuca kawałki tych drogocennych kamieni, co przyciąga w te stronnych ich poszukiwaczy.

Będąc w Stegnie, warto też zajrzeć do prywatnego muzeum bursztynu, funkcjonującego pod nazwą „Bursztynowa Komnata”. Znajdująca się w ciekawym pod względem architektonicznym budynku (dom podcieniowy wsparty na czterech kolumnach) ekspozycja jest niewielka, ale bardzo interesująca. Można tam obejrzeć imponujące bryły bursztynu oraz uwięzione w nich owady i rośliny, zapoznać się z historią bałtyckiego bursztynu, dowiedzieć się nieco więcej o prawdziwej Bursztynowej Komnacie oraz nauczyć się odróżniać bursztyn od falsyfikatów.

Choć Stegna nie jest dużym, tętniącym życiem nadmorskim kurortem, to jednak można tam spędzić udany urlop – wypoczywać na plaży, spacerować po okolicy i poznawać najciekawsze zakątki regionu.