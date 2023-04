Marszałkowski Budżet Obywatelski Śląska: nabór wniosków na V edycję

Aktualny regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej bo.slaskie.pl. Znajdziemy tam również wiele informacji dotyczących procedur zgłaszania i realizacji projektów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz aktualne wyniki głosowania z poprzednich edycji MBO.

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest wspaniałą inicjatywą, która pozwala mieszkańcom województwa Śląskiego na aktywne uczestnictwo w decydowaniu o wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu projektowi zwiększa się partycypacja społeczna i rozwija się kultura dialogu między mieszkańcami a władzami lokalnymi. Ponadto, wybrane projekty przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwijają infrastrukturę regionu.

Właśnie dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa Śląskiego do skorzystania z możliwości zgłaszania swoich pomysłów i wzięcia udziału w tej ważnej inicjatywie społecznej. To idealna okazja, by wyrazić swoje opinie i wpłynąć na to, co dzieje się w naszej okolicy.

źródło: UM Zabrze