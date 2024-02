Mata do bagażnika VW Touran i maty do innych modeli samochodów – jak wybrać najlepsze?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:44 pm• Ciekawostki

Dbasz o swój samochód, więc dobrze wiesz, że lepiej jest otrzepać buty przed wejściem, niż dopuścić do powstania błotnistej kałuży na wycieraczce. Korzystając z samochodu na co dzień, przemywasz płynem przednią szybę z zanieczyszczeń. Bagażnik to jednak inna sprawa – jest z tyłu i nie zaglądasz do niego tak często, jednak nie oznacza to, że się nie brudzi. Czasem wystarczy pojedyncze użycie, by mu naprawdę solidnie dopiec – a każde jego czyszczenie w zakładzie to koszt kilkudziesięciu złotych. Odpowiednia mata do bagażnika – VW Touran lub innego samochodu oszczędzi Ci kosztów.

Co najczęściej brudzi Twój bagażnik?

Zależnie od trybu życia i sposobów spędzania wolnego czasu, możliwości jest nieskończenie wiele. Jeśli lubujesz się w pozamiejskich wycieczkach z psem, prawdopodobnie skapująca z jego sierści woda i błoto z łap są głównym czynnikiem brudzącym. Dla sportowców będzie to ich polowy sprzęt: narty, nasiąknięte wilgocią i skrzypiące od piasku buty, a może przemoczona kurtka. Mata do bagażnika – VW Touran lub innego modelu ochroni Twój samochód również przed bpo spacerze wózkiem.

Cechy dobrej maty do bagażnika

Mata do bagażnika powinna brać pod uwagę wersję samochodu – zarówno pięcio- jak i siedmioosobowej z trzecim rzędem foteli schowanym w podłodze. Co poza tym?

Wykonanie

Najlepsze maty nie są uniwersalne, ale projektowane dla każdego modelu indywidualnie. Przykładowo, maty do bagażnika z oferty dostępnej w kategorii https://lugano.sklep.pl/pl/menu/volkswagen-187.html sklepu internetowego Lugano uwzględniają każdy detal Twojego pojazdu, zapewniając idealne dopasowanie. Powinny być łatwe do zakładania i zdejmowania do czyszczenia – bardzo praktyczne jest rozwiązanie z rzepem. Wystająca na zewnątrz nakładka ochronna na zderzak będzie dodatkowym atutem.

Materiał

W pierwszej kolejności wytrzymały – nie potrzebujesz maty do bagażnika VW Touran lub innego modelu samochodu, która zaraz się przetrze lub pęknie. Wodoodporność materiału jest drugim kluczowym kryterium wyboru, ponieważ stosujesz matę aby chronić wnętrze m.in. przed wilgocią. Niektóre materiały, jak np. winyl, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed UV (dobre na lato) oraz solą (przydatne też w zimie).

Inne zalety

Alergików ucieszy bezwonność użytego materiału – te najlepsze nie emitują zapachów nawet w wysokich temperaturach. Praktycznym dodatkiem okaże się też antypoślizgowa powierzchnia. Mata do bagażnika powinna cechować się również eleganckim designem – to nie tylko narzędzie, ale również element wystroju.

