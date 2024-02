Siatka studniarska – niezbędny element studni głębinowej. Co trzeba o niej wiedzieć?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:43 pm• Ciekawostki

Nic dziwnego, że studnie głębinowe zyskują na popularności. Zwiększają one niezależność użytkownika od sieci wodociągowej, redukując koszt wody. Dzięki nim zawsze wiesz skąd pochodzi Twoja woda i nie martwisz się obecnością niechcianych chemikaliów. Jest ona wysokiej jakości – relatywnie czysta, a ponadto dostępna w niemal nieograniczonej ilości. Dobra studnia głębinowa nie jest jednak tak prostą konstrukcją jak by się mogła wydawać, a jednym z jej elementów, bez którego nie sposób się obyć, jest siatka studniarska.

Siatka studniarska – bezpieczeństwo Twojej pompy

Zdecydowałeś się na wykopanie studni głębinowej – to świetnie! Niezależnie od tego, czy zamierzasz wynająć profesjonalną firmę do wykonania tej pracy, czy też masz w planach podjęcie się tego zadania samodzielnie, nie zaszkodzi odrobina wiedzy związanej z oczyszczaniem wody w takiej studni. W tym celu stosowane są filtry oraz siatka studniarska. Co warto wiedzieć o tej ostatniej?

Filtrowanie zanieczyszczeń

Do wody czerpanej przez studnię głębinową dostają się zanieczyszczenia – nie tylko mikrobiologiczne, ale też nieorganiczne, a zwłaszcza mniej lub bardziej drobny kamień. Kolejne filtry mają za zadanie zrobić z tym porządek, czyli nie dopuścić do sytuacji, w której w strukturę instalacji wniknie początkowo muł oraz gruby żwir, później drobne kamyczki, aż wreszcie piasek i drobniejsze jeszcze zawiesiny. Cele stosowania filtrów są dwa: po pierwsze, chcesz aby Twoja woda była jak najczystsza, więc – pozbawiona piachu; po drugie natomiast – nie chcesz uszkodzić swojej pompy. Siatka studniarska posłuży za ostateczny element filtracyjny przed pompą głębinową.

Cechy dobrej siatki studniarskiej

Odpowiednią siatkę studniarską poznasz po jej budowie: wykonana będzie z gęsto plecionej nici poliamidowej, opisywanej nieraz po prostu jako żyłka lub nylon, a gęstość jej splotów będzie oscylowała w okolicach dwunastu na cal – niewielkie odstępstwa są jednak akceptowalne. Siatka studniarska mająca dobre właściwości mechaniczne, a ponadto niełatwa do przedarcia, ochroni Twoją pompę głębinową przed zatarciem.

Siatka studniarska – jak zamontować?

Należy pamiętać, że siatka studniarska powinna być założona dopiero na filtrze końcowym. Owiń ją wokół rury filtracyjnej – jeśli Twoja siatka nie jest dość gęsta, załóż kilka warstw, jednak nie przesadź, bowiem zbyt ciasno owinięta siatka studniarska zmniejszy przepływ wody. Dobrą praktyką jest przytwierdzenie jej do rury nie klejem (jest zbyt słaby), ale nierdzewnymi zszywkami z maszyny pneumatycznej. Dzięki temu montaż będzie prosty i szybki, a siatka studniarska nie odpadnie przed czasem wymiany.

