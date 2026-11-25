Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:31 pm• Ciekawostki

Płyta indukcyjna jest używana niemal każdego dnia, dlatego z czasem na jej powierzchni mogą pojawiać się odciski palców, smugi czy drobne zarysowania. Na ich widoczność wpływa nie tylko sposób pielęgnacji, ale również wykończenie szkła.

Powierzchnia SaphirMatt® łączy głęboki, matowy wygląd z większą odpornością na zarysowania. Jest do 10 razy bardziej odporna na zarysowania niż standardowe powierzchnie ceramiczne lub szklane bez takiego zabezpieczenia¹, a ograniczona ilość refleksów pomaga zachować estetyczny wygląd płyty podczas codziennego użytkowania.

Co wyróżnia matową płytę indukcyjną?

Matowe szkło ogranicza refleksy charakterystyczne dla błyszczących powierzchni. Dzięki temu odciski palców oraz drobne ślady codziennego użytkowania są mniej widoczne, a płyta zachowuje stonowany wygląd.

SaphirMatt® to głęboko czarne, matowe wykończenie stosowane w płytach indukcyjnych Electrolux. Powierzchnia odbija do 80% mniej światła, co ogranicza widoczność refleksów i pomaga utrzymać elegancki wygląd urządzenia.

Mniejsza widoczność śladów nie eliminuje potrzeby regularnej pielęgnacji. Tłuszcz, resztki potraw i osady z wody nadal należy usuwać z powierzchni.

Jak działa indukcja i jakie naczynia są z nią zgodne?

Matowe wykończenie nie zmienia sposobu działania indukcji. Płyta wykorzystuje pole elektromagnetyczne do podgrzewania kompatybilnego naczynia. Ciepło powstaje przede wszystkim w jego dnie, dlatego zmiana poziomu mocy szybko wpływa na intensywność grzania.

Do gotowania potrzebne są garnki i patelnie przystosowane do indukcji. Ich dno powinno mieć odpowiednie właściwości ferromagnetyczne. Informację o kompatybilności można znaleźć na oznaczeniu producenta naczynia.

Sama powierzchnia szkła może nagrzewać się od gorącego garnka lub patelni. Wskaźnik ciepła resztkowego informuje o utrzymującym się cieple po zakończeniu gotowania.

Jak rozumieć deklarację odporności na zarysowania?

Powierzchnia płyty ma podczas gotowania regularny kontakt z dnami garnków i patelni. Jeżeli pomiędzy naczyniem a szkłem znajdują się twarde drobiny, jego przesuwanie może prowadzić do powstawania zarysowań.

SaphirMatt® jest do 10 razy bardziej odporna na zarysowania niż standardowe powierzchnie ceramiczne lub szklane bez takiego zabezpieczenia¹. Większa odporność pomaga ograniczyć widoczne ślady codziennego użytkowania i dłużej zachować estetyczny wygląd matowej powierzchni.

Nie oznacza to całkowitej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dna naczyń powinny pozostawać czyste, a podczas zmiany położenia garnki i patelnie warto podnosić zamiast przesuwać po płycie.

Jak dbać o matową powierzchnię płyty?

Regularna pielęgnacja pomaga zachować wygląd matowej powierzchni. Tłuszcz, pozostałości jedzenia i inne zabrudzenia warto usuwać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konkretnego urządzenia.

Do codziennego czyszczenia należy stosować miękkie akcesoria oraz środki odpowiednie dla danej powierzchni. Szorstkie gąbki, druciaki i preparaty ścierne mogą prowadzić do powstawania uszkodzeń.

Znaczenie ma także sposób korzystania z naczyń. Czyste dna garnków i patelni ograniczają ryzyko przedostania się pomiędzy naczynie a szkło twardych drobin, które mogłyby zarysować powierzchnię.

Jak dopasować pola grzewcze do większych naczyń?

Standardowe pole grzewcze nie zawsze odpowiada wymiarom dużej patelni czy podłużnej brytfanny. Funkcja Bridge pozwala połączyć dwa sąsiadujące pola w jedną większą strefę.

Połączone pola korzystają z tych samych ustawień temperatury i czasu pracy. Dzięki temu nie trzeba osobno regulować parametrów dla dwóch części powierzchni grzewczej.

Dodatkową elastyczność zapewniają pola Infinite™, które rozpoznają wielkość i kształt naczynia, ułatwiając korzystanie z garnków i patelni o różnych wymiarach.

Jak czujniki wspierają gotowanie i smażenie?

Podczas przygotowywania potraw zapotrzebowanie na moc zmienia się na różnych etapach gotowania. Funkcje czujnikowe pomagają kontrolować ten proces i ograniczają potrzebę częstego ręcznego korygowania ustawień.

SenseBoil wspiera kontrolę gotowania wody, automatycznie dostosowując moc i pomagając ograniczyć ryzyko wykipienia.

SenseFry wspiera natomiast utrzymywanie odpowiedniej temperatury podczas smażenia. Przydaje się szczególnie w przypadku potraw, dla których istotna jest stabilna temperatura patelni.

Jakie funkcje ułatwiają sterowanie płytą?

Podczas codziennego gotowania przydaje się możliwość szybkiej regulacji mocy oraz chwilowego przerwania pracy urządzenia.

DirectTouch pozwala bezpośrednio wybrać odpowiedni poziom mocy, bez konieczności przechodzenia kolejno przez wszystkie dostępne ustawienia.

Booster czasowo zwiększa moc pola grzewczego, co pozwala szybciej podgrzać naczynie lub zagotować wodę.

Funkcja Pauza umożliwia chwilowe przerwanie gotowania z zachowaniem aktualnych ustawień, a następnie wznowienie pracy.

Blokada uruchomienia pomaga ograniczyć ryzyko przypadkowego włączenia płyty, natomiast funkcja Lock zabezpiecza panel przed niezamierzoną zmianą ustawień, np. podczas jego przecierania.

Jak płyta współpracuje z okapem?

Podczas intensywnego gotowania i smażenia zwiększa się ilość pary oraz zapachów. Technologia Hob2Hood® umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy płytą a kompatybilnym okapem.

Okap automatycznie dostosowuje swoją pracę do aktywności na płycie, ograniczając potrzebę ręcznego zmieniania ustawień wentylacji.

Do działania Hob2Hood® potrzebny jest kompatybilny okap obsługujący tę technologię.

Co należy uwzględnić przy montażu płyty?

Przy planowaniu zabudowy znaczenie mają nie tylko szerokość płyty i wymiary otworu montażowego, ale również grubość blatu oraz przestrzeń znajdująca się pod urządzeniem.

Konstrukcja SLIM-FIT pozwala zamontować płytę w blacie o grubości od 12 mm nad szufladami lub od 28 mm nad piekarnikiem Electrolux. Pozwala to elastyczniej dopasować urządzenie do projektu zabudowy.

Montaż ułatwia także system OptiFix™, pozwalający umieścić płytę bezpośrednio w przygotowanym otworze bez specjalnej przegrody w meblu i dodatkowych otworów wentylacyjnych na jego froncie.

Szczegółowe wymiary i wymagania instalacyjne należy dopasować do konkretnego modelu oraz planowanej zabudowy.

Jak powierzchnia i funkcje wpływają na codzienne użytkowanie?

SaphirMatt® odpowiada przede wszystkim za wygląd i trwałość powierzchni. Matowe wykończenie ogranicza widoczność odcisków palców i refleksów, natomiast zwiększona odporność na zarysowania¹ pomaga dłużej zachować estetyczny wygląd płyty.

Na komfort gotowania wpływają również rozwiązania odpowiadające na inne potrzeby. Bridge i Infinite™ ułatwiają korzystanie z naczyń o różnych rozmiarach, SenseBoil i SenseFry wspierają kontrolę grzania, DirectTouch oraz Booster ułatwiają regulację mocy, a Hob2Hood® automatyzuje współpracę z kompatybilnym okapem.

Połączenie odpowiedniego wykończenia powierzchni z właściwie dobranymi naczyniami, regularną pielęgnacją i funkcjami dopasowanymi do sposobu gotowania wpływa na wygodę codziennego korzystania z płyty.

Przypis

¹ Na podstawie testu odporności na zadrapania przeprowadzonego w zewnętrznym, szwajcarskim laboratorium zgodnie z IEC 60068-2-70. Widoczność zadrapań oceniana jest na podstawie porównania ze standardowymi ceramicznymi lub szklanymi płytami, które nie zostały wcześniej zabezpieczone.

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