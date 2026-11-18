Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:46 pm• Ciekawostki

Widoczność w Google potrafi zdecydować o tym, czy potencjalny klient trafi na stronę konkretnej firmy, czy wybierze ofertę konkurencji. Samo posiadanie witryny internetowej nie wystarcza jednak do pozyskiwania ruchu z wyników organicznych. Potrzebna jest odpowiednia strategia, optymalizacja techniczna, wartościowe treści i systematyczna analiza efektów.

Wielu przedsiębiorców automatycznie kieruje zapytania do agencji marketingowych, nie rozważając innych możliwości. Tymczasem niezależny specjalista SEO może zapewnić równie szeroki zakres usług, a przy tym zaoferować bardziej bezpośredni model współpracy. Szczególnie interesujące jest to dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na sprawnej komunikacji, rozsądnych kosztach i rzeczywistym zaangażowaniu wykonawcy.

Jeden specjalista odpowiedzialny za cały projekt SEO

Jedną z największych zalet współpracy z freelancerem jest możliwość kontaktowania się bezpośrednio z osobą, która odpowiada za pozycjonowanie strony internetowej. Nie trzeba przekazywać informacji przez dział obsługi klienta ani czekać, aż opiekun projektu skonsultuje problem z zespołem technicznym.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Przykładowo właściciel sklepu internetowego planuje przebudowę kategorii produktowych, zmianę adresów URL lub migrację na nową platformę e-commerce. Takie działania mogą wpłynąć na indeksowanie witryny i jej pozycje w Google.

Jeżeli przedsiębiorca ma bezpośredni kontakt ze specjalistą SEO, łatwiej skonsultować planowane modyfikacje jeszcze przed ich wdrożeniem.

Freelancerski model współpracy sprzyja również zachowaniu ciągłości projektu. Osoba wykonująca audyt strony zna jej historię, wcześniejsze problemy oraz zastosowane rozwiązania. Nie musi poznawać całego serwisu od początku przy każdej kolejnej zmianie strategii. Nie oznacza to, że agencje nie zapewniają podobnego standardu obsługi. W przypadku freelancera bezpośrednia komunikacja jest jednak naturalną cechą organizacji pracy.

Pozycjonowanie dostosowane do możliwości konkretnego biznesu

Skuteczna strategia SEO powinna wynikać z celów przedsiębiorstwa, a nie liczby usług znajdujących się w cenniku.

Niewielki zakład usługowy działający na terenie jednego powiatu nie potrzebuje identycznych działań jak ogólnopolski sklep internetowy posiadający kilkanaście tysięcy produktów. Różnice dotyczą nie tylko budżetu, ale także konkurencji, sposobu pozyskiwania klientów i struktury samej strony.

Freelancer może skoncentrować się na obszarach mających największe znaczenie dla danego projektu. W zależności od sytuacji będą to:

optymalizacja istniejących podstron ofertowych i kategorii,

przygotowanie nowych treści odpowiadających na potrzeby odbiorców,

poprawa indeksowania oraz eliminowanie błędów technicznych,

rozwijanie linkowania wewnętrznego,

pozyskiwanie wartościowych odnośników z innych domen,

analiza ruchu organicznego i zachowania użytkowników.

Co ważne, nie każda strona wymaga natychmiastowej inwestycji we wszystkie wymienione obszary. Niekiedy wystarczy uporządkować architekturę informacji i poprawić treści, aby stworzyć lepsze warunki do dalszego rozwoju widoczności. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem pozycjonowania warto przeprowadzić audyt SEO i sprawdzić, jakie problemy ograniczają potencjał witryny.

Czy freelancer SEO jest tańszy od agencji marketingowej?

Cena usług SEO zależy przede wszystkim od konkurencyjności branży, wielkości serwisu, oczekiwanego zakresu prac i doświadczenia wykonawcy. Nie można zatem zakładać, że każdy freelancer zaproponuje niższy abonament niż agencja.

Niezależny specjalista może jednak działać przy niższych kosztach organizacyjnych. Nie musi utrzymywać dużego biura, działu sprzedaży ani rozbudowanej struktury zarządzania projektami. Dzięki temu często ma większą swobodę w ustalaniu warunków finansowych.

Dla przedsiębiorcy istotne powinno być jednak nie tylko miesięczne wynagrodzenie, lecz również to, jak budżet zostanie wykorzystany. Warto zapytać o planowane optymalizacje, publikacje treści, link building oraz sposób monitorowania rezultatów.

Profesjonalne pozycjonowanie nie sprowadza się przecież do sprawdzania pozycji kilku fraz. To systematyczna praca nad stroną, która powinna odpowiadać na rzeczywiste potrzeby użytkowników i ułatwiać pozyskiwanie klientów.

Doświadczenie specjalisty ważniejsze niż wielkość firmy

W branży marketingu internetowego liczba pracowników nie zawsze odzwierciedla kompetencje osoby prowadzącej konkretny projekt. Freelancer może mieć za sobą wiele lat pracy przy dużych serwisach, sklepach internetowych i kampaniach SEO realizowanych dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.

Przykładem jest Krzysztof Przepióra, właściciel Hi-SEO.pl, którego doświadczenie w rozwijaniu widoczności stron internetowych sięga 2007 roku. Pierwsze umiejętności zdobywał podczas prowadzenia własnych serwisów, a następnie pracował w agencjach marketingowych.

Obecnie jako freelancer SEO Poznań realizuje projekty dla przedsiębiorców z Wielkopolski oraz innych regionów Polski. Zakres jego usług obejmuje między innymi audyty, optymalizację stron, przygotowywanie strategii contentowych i link building.

Na stronie Hi-SEO.pl prezentowane są również studia przypadków dotyczące pozycjonowania lokalnych usług, serwisów firmowych oraz portali internetowych. Takie materiały pozwalają zobaczyć, z jakimi problemami mierzył się specjalista i jakie działania wykorzystywał podczas rozwijania widoczności klientów.

Przed wyborem wykonawcy warto sprawdzić właśnie tego rodzaju realizacje. Samo zapewnienie o skuteczności nie daje bowiem tak wielu informacji jak opis konkretnego projektu, zastosowanych rozwiązań i osiągniętych rezultatów.

Większa elastyczność, gdy firma zmienia kierunek rozwoju

Działalność przedsiębiorstwa nie zawsze przebiega zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Firma może rozszerzyć ofertę, wejść na nowy rynek, uruchomić sklep internetowy lub zdecydować o zmianie grupy docelowej. W takich okolicznościach strategia pozycjonowania również powinna zostać zaktualizowana.

Niezależny specjalista SEO, który zna projekt i pozostaje w stałym kontakcie z przedsiębiorcą, może szybciej omówić nowe potrzeby oraz zaproponować zmianę priorytetów. Przykładowo firma remontowa rozpoczynająca działalność w kolejnych miejscowościach może potrzebować nowych podstron usługowych, rozbudowy treści lokalnych i analizy konkurencji na dodatkowym obszarze.

Elastyczność może dotyczyć również sposobu rozliczania usług. Niektórzy freelancerzy oferują stały abonament, inni umożliwiają zamówienie jednorazowego audytu, konsultacji lub określonych prac optymalizacyjnych.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet sprawna zmiana strategii nie zapewnia natychmiastowych efektów. Google potrzebuje czasu na ponowne przetworzenie strony, a poprawa widoczności zależy od wielu czynników.

Czy freelancer SEO może pomóc małej firmie lokalnej?

Dla przedsiębiorstw świadczących usługi w określonym mieście szczególnie ważne jest dotarcie do osób, które rzeczywiście mogą skorzystać z ich oferty.

Warsztat samochodowy, kancelaria prawna, firma sprzątająca czy przedsiębiorstwo budowlane nie zawsze potrzebują ruchu z całej Polski. Znacznie większe znaczenie mają zapytania związane z konkretną lokalizacją i rodzajem świadczonej usługi.

Pozycjonowanie lokalne może obejmować rozwijanie podstron usługowych, optymalizację danych kontaktowych, analizę konkurencji oraz działania wspierające obecność w Mapach Google.

W przypadku firm z Poznania, Swarzędza, Gniezna czy Wrześni dodatkowym atutem może być współpraca ze specjalistą znającym specyfikę wielkopolskiego rynku.

Nie oznacza to jednak, że lokalizacja wykonawcy jest warunkiem skutecznego SEO. Większość prac można realizować zdalnie, korzystając z Google Search Console, Google Analytics 4, narzędzi analitycznych oraz systemów zarządzania treścią, takich jak WordPress.

Jak ocenić ofertę freelancera przed podpisaniem umowy?

Wybór wykonawcy nie powinien opierać się wyłącznie na deklarowanej liczbie lat doświadczenia ani atrakcyjnej cenie. Warto przede wszystkim ustalić, kto będzie wykonywał prace, w jaki sposób zostanie przygotowana strategia oraz jakie informacje znajdą się w raportach. Istotne jest również to, czy specjalista jasno tłumaczy planowane działania i potrafi uzasadnić ich znaczenie dla konkretnej witryny.

Poważnym sygnałem ostrzegawczym powinny być gwarancje zdobycia pierwszej pozycji w Google w ściśle określonym terminie. Żaden wykonawca nie kontroluje algorytmów wyszukiwarki ani działań konkurencji.

Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie rozmowy od omówienia obecnej sytuacji serwisu. Freelancer powinien zainteresować się nie tylko jego widocznością, ale również ofertą przedsiębiorstwa, grupą odbiorców i sposobem pozyskiwania zapytań.

Jeżeli właściciel firmy oczekuje przede wszystkim wzrostu sprzedaży, sama informacja o zwiększeniu liczby fraz w TOP10 nie wystarczy. Znaczenie mają także jakość ruchu organicznego, liczba konwersji i zachowanie odwiedzających. Takie podejście pozwala budować współpracę opartą na konkretnych celach biznesowych, a nie wyłącznie na wykresach i statystykach prezentowanych w comiesięcznych raportach.

Visited 14 times, 1 visit(s) today