Modowy minimalizm – jak ubierać się praktycznie i zgodnie z trendami?

Minimalistyczne podejście do życia cieszy się coraz większą popularnością, a zasada „mniej znaczy więcej” znów jest aktualna. Czy wiesz, że dzięki wprowadzeniu do swojej garderoby basicowych ubrań raz na zawsze pozbędziesz się problemu z wyborem stylizacji adekwatnej do okazji? Zobacz, jak wiele korzyści może Ci przynieść minimalistyczna moda.

Czas odświeżyć swoją garderobę! Od czego zacząć?

Jeśli w Twojej szafie panuje artystyczny nieład, to czeka Cię wiele pracy. Pierwszym krokiem powinien być dokładny przegląd garderoby i pozbycie się z niej wszystkich niepotrzebnych ubrań. Zastanów się, dlaczego ciągle trzymasz bluzki, których nie zakładałaś od kilku miesięcy – czy ich trzymanie rzeczywiście ma sens? Jeśli masz w szafie dobre ubrania, których już nie używasz, podaruj je przyjaciółkom lub osobom w potrzebie. Dopiero w momencie, gdy dokładnie uporządkujesz swoją garderobę, powinnaś przystąpić do drugiego kroku, jakim są zakupy. Decydując się na minimalistyczny styl, nie będziesz potrzebować wielu nowych ubrań – pamiętaj jednak, że basicowa odzież powinna Ci posłużyć przynajmniej przez kilka sezonów.

Minimalistyczna szafa – co oznacza w praktyce?

W garderobie minimalistki znajdziemy bazę ubrań pozwalająca na skomponowanie stylizacji na różne okazje. Taka kolekcja nie musi być pokaźna, ale zawsze jest dobrze przemyślana. Pamiętaj, że w Twojej szafie powinny znaleźć się zarówno propozycje uniwersalne, jak i odzież dopasowana do osobowości. Nie zapominaj o kolorach bazowych – w minimalistycznej kolekcji ubrań nie może zabraknąć:

bieli,

czerni,

szarości,

beżu,

granatu.

Te odcienie wzajemnie się dopełniają i znacznie ułatwiają dobór stylizacji. Intensywne kolory nie są zakazane, ale dobrze jest ograniczyć je do akcentów, takich jak torebka, buty, czy chustka.

Jak powinna wyglądać garderoba minimalistki?

Osoby stawiające na minimalizm najchętniej sięgają po klasyczne ubrania, takie jak t-shirty, longsleeve, bluzy, spodnie dresowe, jeansy, koszule, swetry, czy marynarki. W garderobie zwolenniczki stylu basic nie znajdziemy ekstrawaganckich propozycji, które w rzeczywistości są niepraktyczne i trudne do wystylizowania. W minimalizmie liczy się prostota oraz uniwersalność, dlatego panie preferujące taką estetykę świadomie ograniczają zdobienia i aplikacje. Najważniejszym elementem garderoby minimalistki jest koszulka basic damska, która może stać się bazą dowolnej stylizacji. Warto mieć w swojej kolekcji przynajmniej kilka takich t-shirtów.

Styl basic nie musi być nudny! Dodaj charakteru swoim stylizacjom

Czy stylizacje składające się wyłącznie z basowych ubrań mogą wzbudzać zainteresowanie? Jak najbardziej! Zamiłowanie do klasycznych t-shirtów i swetrów wcale nie musi sprawiać, że staniesz się niezauważalna. W szafie minimalistki znajdzie się też miejsce na odrobinę szaleństwa. Pamiętaj, że ważną rolę w Twoich stylizacjach odgrywają dodatki. Klasyczna biała koszulka zestawiona z cygaretkami stanie się elegancka, gdy dodasz do niej wiszące, połyskujące kolczyki, szpilki i wytworną kopertówkę. Wieczorem ten sam zestaw można założyć na imprezę – wystarczy podmienić biżuterię na bardziej casualową i postawić na mocniejszy makijaż.

