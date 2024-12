Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – poznaj zasady prawidłowej suplementacji

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:58 pm• Ciekawostki

Czy wiesz, że przyjmowanie tabletek z witaminami ADEK może nie wystarczyć, by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na te substancje? Skuteczność suplementu zależy od jego formy, składu oraz naszych nawyków. Zobacz, w jaki sposób możesz poprawić przyswajalność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Jakich porcji witamin potrzebuje nasz organizm?

Suplementy diety zawierające witaminy ADEK mogą przyjmować różne formy, chociaż specjaliści rekomendują preparaty płynne z dodatkiem tłuszczu. Dzienna, rekomendowana porcja tych witamin wynosi około 1-5 kropel płynu lub 1-3 kapsułki. Dawkowanie suplementów jest uzależnione od typu produktu oraz zaleceń producenta, dlatego przed rozpoczęciem domowej kuracji należy zapoznać się informacjami nadrukowanymi na ulotce. Czy wiesz, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie organizmu na poszczególne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach? Ogóle rekomendacje wskazują na:

55 µg witaminy A u kobiet i 65 µg u mężczyzn,

1000 IU – 2000 IU witaminy D,

8 mg witaminy E u kobiet i 10 mg u mężczyzn,

55 µg witaminy K u kobiet i 65 µg u mężczyzn.

Jak i kiedy? Suplementacja witamin ADEK

Specjaliści rekomendują przyjmowanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w godzinach porannych, na przykład do śniadania. Pora zażywania kropel lub kapsułek ma szczególne znaczenie w przypadku witaminy D, która oddziałuje na rytm dobowy i może utrudniać zasypianie, jeśli jest przyjmowana w godzinach wieczornych. Warto sięgać po preparaty witaminowe zawierające w składzie tłuszcz MCT, który wykazuje wysoką odporność na jełczenie, przedłużając przydatność produktu.

Pamiętaj o tłuszczu! Sekret przyswajalności witamin

Witaminy ADEK zawsze należy przyjmować wraz ze źródłem tłuszczu, w przeciwnym wypadku cenne substancje nie zostaną przyswojone przez organizm. Idealnym rozwiązaniem są preparaty zawierające oleje. Jeśli w naszej apteczce znajdują się jedynie tabletki w podstawowej wersji, musimy przyjmować je wraz z posiłkiem wykazującym wysoką zawartość zdrowych tłuszczów. Może to być na przykład awokado, orzechy, tłuste ryby morskie, pestki, czy oleje roślinne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagryźć witaminy zwyczajną kromką chleba posmarowaną masłem. Niezależnie od tego, jaką formę witamin ADEK preferujemy, zawsze musimy zadbać o dodatkowe źródło tłuszczu – w przeciwnym razie suplementacja nie przyniesie oczekiwanych skutków.

Najlepsze sposoby na zwiększenie przyswajalności witamin ADEK

Warto wprowadzić do swojej diety dobre nawyki, takie jak łączenie kompleksów zawierających witaminy ADEK ze zdrowymi tłuszczami, których nie powinno zabraknąć w pełnowartościowym śniadaniu. Istnieje kilka prostych sposobów na zwiększenie przyswajalności tych cennych witamin. Wystarczy, że urozmaicimy nasze posiłki oliwą, którą można skropić na przykład sałatkę. Dobrym towarzystwem do kanapki z masłem będzie na przykład zielony koktajl z awokado, orzechami i olejem lnianym. Śniadaniowa owsianka stanie jeszcze smaczniejsza, gdy dodamy do niej masło orzechowe stanowiące doskonałe źródło tłuszczu, a hummus z warzywami nabierze aksamitnej konsystencji dzięki dodaniu oliwy z oliwek.

