Na co zwrócić uwagę kupując ubrania dla dzieci? Podpowiadamy!

Zakup ubrań dla dzieci to nie tylko kwestia wyboru odpowiedniego rozmiaru czy atrakcyjnego wzoru. Należy skupić się na wielu innych aspektach, które mają znaczenie zarówno dla komfortu dziecka, jak i jego zdrowia oraz bezpieczeństwa. W tym tekście podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by ubrania dla dzieci były wygodne, bezpieczne i funkcjonalne.

Naturalne tkaniny to podstawa!

Jednym z głównych czynników przy wyborze ubrań dla dzieci jest materiał, z którego są wykonane. Wiedz, że skóra najmłodszych jest wyjątkowo delikatna i wrażliwa, dlatego ubrania dla dzieci powinny być przewiewne i przyjemne w dotyku. Oto, które naturalne tkaniny nie powodują podrażnień i zapewniają komfort noszenia przez cały dzień.

Bawełna

Jednym z rekomendowanych materiałów na ubrania dziecięce jest bawełna. To naturalna tkanina, która charakteryzuje się wysoką przewiewnością, a więc pozwala skórze oddychać. Bawełna jest nie tylko przyjazna dla skóry, ale również miękka w dotyku i trwała. Doskonale nadaje się do produkcji ubrań codziennych, bielizny, a także piżam, które zazwyczaj prane są w wysokiej temperaturze.

Przy zakupie zwróć uwagę, czy wybrana odzież dziecięca wykonana jest z bawełny organicznej. Produkowana bez użycia szkodliwych chemikaliów, bawełna organiczna jest bezpieczniejsza dla skóry i bardziej ekologiczna.

Wełna i len

Kolejnymi naturalnymi materiałami, które możesz wziąć pod uwagę przy zakupie ubrań dziecięcych, jest len i wełna. Len to niezwykle przewiewna i lekka tkanina – doskonała na upały, ponieważ pomaga regulować temperaturę ciała. Z kolei wełna (zwłaszcza merino) to wybór na jesienne i zimowe chłody. Wełniany sweter czy kamizelka to ciepły, a jednocześnie oddychający element garderoby.

Bambus

Z roku na rok na rynku odzieżowym pojawia się coraz więcej ubrań z włókna bambusowego. To również naturalny materiał, który znakomicie nadaje się na dziecięce koszulki, sukienki czy bluzki. Bambus ma właściwości antybakteryjne i dobrze wchłania wilgoć. Ponadto wykazuje właściwości termoregulacyjne, co zapewnia wygodę noszenia nie tylko latem, ale również zimą.

Certyfikaty odzieży dziecięcej

Kupujesz ubrania dla dzieci? Nie zapomnij o sprawdzeniu, czy dany produkt posiada certyfikat. To gwarancja, że został wykonany z bezpiecznych materiałów, wolnych od szkodliwych substancji chemicznych. Jakie certyfikaty może mieć odzież dziecięca? Oto krótka lista tych, które występują najczęściej.

OEKO-TEX Standard 100 – certyfikat potwierdzający, że tkaniny są wolne od substancji szkodliwych dla zdrowia. Ubrania potwierdzone tym znakiem są wolne od metali ciężkich, formaldehydu, pestycydów czy barwników alergizujących;

GOTS (Global Organic Textile Standard) – certyfikat przyznawany ubraniom wykonanym z materiałów organicznych;

Fair Trade – ubrania z tym certyfikatem zostały wyprodukowane w godnych warunkach z poszanowaniem praw pracowników;

Ecolabel – produkt przyjazny dla środowiska i spełniający wysokie standardy jakościowe i zdrowotne;

CE – symbol na metce ubrania oznacza, że został dokładnie przebadany i spełnia normy bezpieczeństwa wymagane w Unii Europejskiej.

Sposób zapięcia i zakładania odzieży dla dzieci

Sposób zakładania odzieży jest równie ważny co materiał, z którego dany produkt został wykonany. Ubranko dla najmłodszych powinno być proste w ubieraniu i zdejmowaniu, tak aby nawet kilkulatek mógł sobie z nim poradzić.

W przypadku niemowląt oraz małych dzieci praktycznym rozwiązaniem są napy i zatrzaski. Umożliwiają błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie bodów, śpioszków czy kaftaników, co jest szczególnie ważne podczas przewijania lub ubierania ruchliwego malucha.

Jeśli chodzi o kurtki, swetry czy bezrękawniki są dobrym wyborem, jeśli mają zapięcie na zamek błyskawiczny. Koniecznie zwróć uwagę czy mechanizm jest wystarczająco osłonięty materiałem, aby nie podrażniał delikatnej skóry dziecka i nie przycinał tkaniny. Zamek powinien mieć także wygodny, duży uchwyt, który ułatwi jego zapinanie.

Z kolei w przypadku spodni, legginsów zamiast tradycyjnych rozporków lepiej sprawdzą się elastyczne gumki i ściągacze. Pozwalają one na swobodne dopasowanie odzieży do ciała i co ważne – nie uciskają malucha w okolicach brzuszka, a to zapewnia wygodę noszenia przez cały dzień.

