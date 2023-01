Na czym polega zarządzanie zmianą?

Zmiany, niezależnie od dziedziny życia nigdy nie są łatwą sprawą. Wiążą się bowiem z koniecznością wyjścia ze swojej strefy komfortu, utratą psychicznego bezpieczeństwa i stabilizacji. Mimo to jednak zmiany są nam nie tylko potrzebne, a wręcz konieczne. To dzięki nim możemy pójść do przodu, rozwijać się i sięgać po całkiem nowe rozwiązania. Najróżniejsze zmiany czekają nas również w biznesie. Jak się na nie przygotować, aby podejść do nich bez stresu, a raczej z odpowiednim, pozytywnym nastawieniem? Na czym polega termin zarządzania zmianą i czy wdrożenie takiego planu może okazać się pomocne? Sprawdźmy!

Czym jest zarządzanie zmianą?

Profesjonalne, ukierunkowane na potrzeby danej firmy, czy też przedsiębiorstwa zarządzanie zmianą, umożliwia w jak najlepszy sposób przygotować się na nadchodzące przemiany i modyfikacje. Dzięki temu znacząco minimalizowane są trudności, a wspierane odpowiednie podejście pracowników i postrzeganie zmiany jako szansy, nie przeszkody. A zmian nie da się uniknąć, zwłaszcza prowadząc własną firmę, bez względu na jej wielkość, czy też branżę, w której się specjalizuje. Unikając zmian ograniczamy siebie i swoje szanse na coraz to lepszy rozwój, a przecież nie o to chodzi. Warto skorzystać ze wsparcia, jakie w zakresie zarządzania zmianą daje na przykład zewnętrzna firma Bigram. Dzięki starannie przemyślanym strategiom, wprowadzenie dowolnych zmian, bez względu na ich rodzaj, powód, czy specyfikację, okaże się znacznie łatwiejsze.

Przede wszystkim dobry plan!

Co jest najważniejsze w odniesieniu do skutecznego wprowadzania zmian? Przede wszystkim dobry plan działania. Powinien być on indywidualnie dopasowany do potrzeb danej, konkretnej firmy. Pomoże to uniknąć wielu błędów, nieporozumień czy niedomówień. Warto zdawać sobie sprawę, że każda zmiana na początku może wydawać się pracowniom trudna i niezrozumiała, może spotkać się z oporem i niechęcią, a także dezorientacją – z reguły nikt nie lubi kiedy zaburza się jego dotychczasowy tryb pracy, zwłaszcza jeżeli działał bez zarzutu i proponuje nowości i restrukturyzacje. Nie da się jednak tego uniknąć.

Zmiany mogą być spowodowane chęcią rozwoju firmy, czy chociażby rozwojem technologicznym i pragnieniem podążania z duchem czasu. Grunt to wypracować u pracowników dobre, pozytywne nastawienie, poczucie spokoju i sprawczości. Dlatego kolejnym filarem, oprócz starannie opracowanego planu wdrożenia zmian krok po kroku, z rozwagą i rozmysłem, jest oczywiście odpowiednia komunikacja, wzajemny dialog i wsparcie oraz próba zrozumienia obu stron.

Co nam daje zarządzanie zmianą?

Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu zmianą można wprowadzać różne transformacje w obrębie firmy w sposób możliwie „bezbolesny" zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Dbałość o komfort psychiczny, niwelowane strachu i niezadowolenia, wzmacnianie pewności siebie i wiary w powodzenie nowych przedsięwzięć sprawia, że znacząco rosną szansę końcowego sukcesu oraz powodzenia.

Przy okazji wprowadzania zmian każdy może się czegoś wartościowego nauczyć. Odpowiednie zarządzanie tymi procesami pozwala ograniczyć niepotrzebny stres, wspierać swoich podwładnych na każdym etapie, odpowiadać na pytania i podbudowywać morale. Taki program w praktyce zapewnia także różnego rodzaju szkolenia i warsztaty przygotowawcze w zakresie poprawnego komunikowania o zmianach oraz ewentualnych wypowiedzeniach w razie konieczności redukcji etatów czy innych modyfikacji wewnątrz firmowych. To ponadto rozwój umiejętności interpersonalnych oraz niezwykle cenne wsparcie coachingowe.

