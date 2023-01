Pracujesz w Niemczech? Sprawdź, na jakie dodatkowe środki możesz liczyć

Zwrot nadpłaconego podatku, zasiłek rodzinny Kindergeld, dofinansowanie dojazdów i zakwaterowania – to tylko niektóre świadczenia, o które mogą ubiegać się Polacy pracujący u naszych zachodnich sąsiadów. Jakie warunki trzeba spełnić i gdzie się zgłosić, aby otrzymać dodatkowe środki?

Zwrot podatku – komu przysługuje?

Zwrot można otrzymać w sytuacji, gdy pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego większe zaliczki, niż wyniósł finalnie nałożony podatek. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków. Warto też wiedzieć, że można to zrobić do 4 lat wstecz. W 2023 roku można to zatem zrobić dla lat 2022, 2021, 2020 i 2019.

Taki zwrot podatku z zagranicy przysługuje każdej osobie, która pracowała legalnie na terenie Niemiec i spełnia opisany wcześniej warunek. Jednocześnie osoby, które były zatrudnione w Niemczech dłużej niż pół roku, nabywają nieograniczone prawo podatkowe, które uprawnia je do wielu innych świadczeń. Tych u naszych zachodnich sąsiadów jest bardzo dużo, dlatego warto poznać wszystkie dostępne możliwości.

Kindergeld – niemiecki zasiłek rodzinny

Kindergeld bywa nazywany niemieckim 500 plus, ponieważ podobnie jak polskie świadczenie, jest zasiłkiem rodzinnym, wypłacanym w celi opieki nad dzieckiem – od urodzenia do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Jeśli dzieci się uczą, środki mogą być wypłacane nawet do 25 roku życia. Kwota zasiłku to około 250 euro miesięcznie. Warto pamiętać, że osoby pobierające Kindergeld nie mogą jednocześnie pobierać 500 plus.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się także o dodatkowy zasiłek – Kinderzuschlag – który w zależności od indywidualnego przypadku, może wynieść do ponad 220 euro miesięcznie.

Dofinansowanie innych kosztów

Osoby pracujące legalnie na terenie Niemiec mogą wnioskować o zwrot części kosztów związanych z różnymi obszarami wykonywanej pracy, to m.in.:

częściowy zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,

częściowy zwrot kosztów zakupu narzędzi, ubrań roboczych i innych elementów niezbędnych do wykonywania pracy,

częściowy zwrot kosztów wynajęcia mieszkania .

Aby otrzymać dodatkowe środki, trzeba udokumentować poniesione wydatki. Niezbędne w tym celu będą bilety, rachunki, umowy najmu i inne zasadne dokumenty.

Gdzie się zgłosić, aby uzyskać zwrot podatku i inne świadczenia?

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do biura rozliczeń zagranicznych – w takim miejscu pracują specjaliści znający aktualne przepisy kraju, w którym pracowaliśmy, o co ważne – dostępne ulgi i świadczenia. Dzięki temu możemy uzyskać najwyższą dostępną w naszej sytuacji kwotę i możliwie najszybciej. Eliminujemy również ryzyko, że nie uda nam się dopełnić jakiegoś ważnego terminu. Przykładem takiego biura jest firma All-Tax – więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.all-tax.pl.

O zwrot podatku i świadczenia można też ubiegać się samodzielnie, choć bez znajomości przepisów lub języka może okazać się to trudne. Najczęściej konieczne jest wypełnienie i wysłanie właściwego wniosku oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Na przykład wnioskując o Kindergeld musisz dostarczyć między innymi zaświadczenie pracodawcy o dochodach, zaświadczenie o pobieranych już świadczeniach, potwierdzenie zamieszkania na terenie Niemiec i dokumenty potwierdzające status rodzinny (np. akt urodzenia, małżeństwa itd.)