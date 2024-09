Najlepszy kolagen dla seniorów – pokazujemy TOP 3

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:31 pm• Ciekawostki

Wybór odpowiedniego kolagenu dla seniorów może pomóc w utrzymaniu zdrowych stawów, zdrowej skóry i dobrego samopoczucia. Prezentujemy TOP 3 kolageny do picia, które zdobyły najlepsze opinie wśród seniorów. To Flex Empire na bazie markowego surowca Naticol, Kolagen PRO z glukozaminą i chondroityną, a także ReBeauty Booster Verisol F o prostym, wysokoprzyswajalnym składzie.

Jak działa kolagen dla seniorów?

Naturalna produkcja kolagenu maleje wraz z wiekiem (spadek kolagenu w organizmie rozpoczyna się od 18-29. roku życia). W rezultacie 80-latkowie mogą mieć nawet o 75% mniej kolagenu od 18-latków. Stan ten jest zauważalny i odczuwalny – prowadzi do problemów ze stawami, a także zmniejszonej gęstości i elastyczności skóry. Dla większości seniorów wiąże się z ogólnym pogorszenia samopoczucia.

Kolagen to główny składnik tkanki łącznej, w tym chrząstek, ścięgien oraz skóry. Malejąca zawartość kolagenu w organizmie prowadzi do:

osłabienia stawów,

zwiększonej sztywności stawów,

pogorszenia kondycji skóry.

Seniorzy suplementujący kolagen mają szansę dostarczyć swojemu organizmowi łatwiej przyswajalne aminokwasy, z których organizm może produkować własny kolagen ustrojowy. Co więcej, większość suplementów diety z kolagenem zawiera składniki stymulujące syntezę kolagenu w organizmie, np. witaminę C czy ekstrakt ze skrzypu polnego.

Suplementy diety z kolagenem dla seniorów mogą mieć jeszcze jedną, zasadniczą zaletę. Składy części z nich uwzględniają składniki o właściwościach przeciwzapalnych, takie jak organiczna siarka MSM, która ma udowodnione działanie ograniczające dolegliwości bólowe stawów.

Suplementacja kolagenu dla seniorów działa przede wszystkim profilaktyczne – spowalnia proces degradacji włókien kolagenowych w organizmie. Tym samym wydłuża czas, w którym tkanka łączna zachowuje prawidłową strukturę.

Więcej na temat wpływu kolagenu na stawy i urodę przeczytasz na blogu specjalistki Magdaleny Jaglarz .

Flex Empire – najlepsze opinie wśród seniorów

Kolagen do picia Flex Empire to produkt, który zdobył szerokie uznanie wśród seniorów dzięki bogatemu składowi i wygodnej formie spożycia. Opakowanie suplementu diety zawiera jednoporcjowe saszetki (na 30 dni) z proszkiem do rozpuszczenia w wodzie.

Główny składnik kolagenu Flex Empire stanowi hydrolizowany kolagen rybi. To markowy kolagen Naticol, którego działanie potwierdzają badania kliniczne. Wykazano w nich, że codzienne przyjmowanie 10 g kolagenu przez 8 tygodni ma potencjał zmniejszania bólu u zdrowych osób z artrozą ChZS.

Skład kolagenu Flex Empire wzbogaca liofilizat kolagenu z zielonym groszkiem, który dostarcza organizmowi jeszcze więcej aminokwasów korzystnych dla produkcji kolagenu i budowy masy mięśniowej. Poza nim kolagen zawiera również:

witaminę C – wspomaga produkcję kolagenu w organizmie,

ekstrakt z żywicy kadzidłowca – pomaga hamować aktywność enzymów przyczyniających się do degradacji chrząstki stawowej,

ekstrakt z imbiru – ma działanie przeciwzapalne,

ekstrakt z kłącza kurkumy – działa antyoksydacyjnie,

MSM – siarka uczestniczy w produkcji kolagenu,

siarczan glukozaminy 2KCI – stanowi jeden z kluczowych składników chrząstki stawowej,

kwas hialuronowy – to naturalny składnik mazi stawowej, która zmniejsza tarcie w stawach,

mangan – wspomaga syntezę kolagenu ustrojowego.

Kolagen Flex Empire jest łatwy w użyciu, ponieważ nie wymaga samodzielnego odmierzania. Wystarczy wsypać do wody proszek zawarty w jednej saszetce, a następnie dokładnie wymieszać. Dodatkowy atut to przyjemny, jabłkowy smak suplementu.

Kolagen ReBeauty Booster Verisol F – prosty skład, bioaktywne peptydy kolagenowe

Ten suplement diety cieszy się bardzo dużą popularnością wśród osób w różnym wieku, nie tylko seniorów. Zasługą z pewnością jest jego atrakcyjna cena, która idzie w parze z nienaganną jakością. Za 60 dni suplementacji płacimy jedynie 146 zł.

Kolagen ReBeauty Booster Verisol F bazuje na hydrolizowanym kolagenie rybim Verisol. Produkt marki farmaceutycznej Gelita poddano badaniom klinicznym, które wykazały, że już po 4 tygodniach (w dawce 5 g na dzień) stosowania poprawia elastyczność skóry, a po 8 tygodniach redukuje widoczność zmarszczek wokół oczu.

Poza markowym kolagenem Verisol F w składzie ReBeauty Boostera znajduje się ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) standaryzowany na zawartość witaminy C. Składnik ten jest kluczowy dla efektywnej produkcji kolagenu w organizmie z mocnymi wiązaniami krzyżowymi.

Po ten kolagen najczęściej sięgają seniorzy, którym zależy na poprawie wyglądu skóry. Warto mieć jednak na uwadze, że 5 g kolagenu o niskiej masie cząsteczkowej może mieć korzystny wpływ na znacznie więcej obszarów zdrowia związanych z tkanką łączną w organizmie, np. na ścięgna i stawy.

Kolagen PRO – wsparcie stawów i urody

Kolagen PRO zajmuje trzecie miejsce w rankingu kolagenu na stawy Karoliny Podsiadło. To suplement, który łączy w sobie właściwości wspierające zdrowie stawów oraz kondycję skóry. Przemawia za tym jego starannie dopracowany skład, którego bazę stanowi hydrolizowany kolagen rybi. Seniorzy cenią go za wysoką dawkę kolagenu w 1 porcji: aż 5 g. Kolagen w proszku do łatwego rozpuszczenia w wodzie ma atrakcyjny, gruszkowy smak.

W składzie Kolagenu PRO poza rybim hydrolizatem znajdują się również:

witamina C – wspomagająca tworzenie wiązań krzyżowych we włóknach kolagenowych,

witamina E – silny antyoksydant neutralizujący wolne rodniki odpowiadające za przyspieszone procesy starzeniowe w organizmie,

biotyna – witamina stymulująca wzrost włosów,

MSM – organiczna siarka o działaniu przeciwzapalnym,

ekstrakt ze skrzypu polnego – naturalne źródło krzemionki ważnej dla syntezy kolagenu,

siarczan chondroityny i glukozaminy – składniki chrząstki stawowej,

kwas hialuronowy – wiąże cząsteczki wody, poprawiając właściwości mazi stawowej,

cynk – uczestniczy w produkcji kolagenu i działa przeciwzapalnie.

Ta kompozycja składników może szeroko wpływać zarówno na układ ruchu, jak i na kwestie urodowe: kondycję skóry, włosów oraz paznokci.

TOP 3 kolageny dla seniorów – podsumowanie

Podsumowując, Flex Empire, ReBeauty Booster i Kolagen PRO to trzy topowe produkty, po które chętnie sięgają seniorzy i są rekomendowane przez ekspertów z zakresu dietetyki. Wymienione suplementy diety jasno wskazują na to, że kolagen dla seniora może nie tylko wspomagać zdrowie stawów, ale również przyczyniać się do atrakcyjnego wyglądu skóry, włosów i paznokci.

Visited 13 times, 6 visit(s) today