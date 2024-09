Pompy ciepła Zabrze – najlepsze urządzenia, ceny i montaż

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:52 pm• Ciekawostki

Przed Tobą montaż pompy ciepła w Zabrzu? To rozwiązanie pozwoli na obniżenie rachunków za ogrzewanie i uniezależnienie się od wahań cen paliw kopalnych. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję, przeanalizuj swoje potrzeby i możliwości. Przygotowaliśmy informacje, które pomogą Ci w wyborze odpowiedniego urządzenia i wykonawcy.

Pompa ciepła w Zabrzu – jaki model wybrać?

Zanim zaczniesz się zastanawiać nad marką i modelem pompy ciepła, określ bazowe parametry, jakie musi spełnić to urządzenie. Zwróć uwagę na strefę klimatyczną, w której znajduje się Zabrze, a także na zapotrzebowanie Twojego budynku na energię.

Strefa klimatyczna w Zabrzu a wybór pompy ciepła

Zabrze znajduje się w III strefie klimatycznej. Oznacza to, że przy projektowaniu systemów grzewczych trzeba wziąć pod uwagę spadki temperatur do -20°C. Uspokajamy: w takich warunkach sprawdzi się pompa powietrze-woda. Większość nowoczesnych modeli dostępnych na rynku poradzi sobie z tak niskimi temperaturami i może stanowić samodzielne źródło ogrzewania dla domu w Zabrzu.

Należy jednak uwzględnić strefę klimatyczną miasta – ważnym wyznacznikiem jest charakterystyczny dla niej punkt biwalentny na poziomie -9C. To do niego trzeba się odnieść przy doborze mocy pompy ciepła.

OZC – klucz do doboru odpowiedniej mocy

Przy dopasowaniu mocy pompy ciepła liczy się nie tylko strefa klimatyczna. Ważne jest także OZC, czyli obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło. To parametr, który informuje o tym, ile energii będzie musiało dostarczyć urządzenie, aby ogrzać daną przestrzeń.

Przy ustalaniu OZC istotne są przede wszystkim:

powierzchnia okien i ich parametry termoizolacyjne;

powierzchnia ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachu oraz stan ich ocieplenia;

typ wentylacji (najkorzystniejsza jest mechaniczna z rekuperacją).

Ze względu na złożoność obliczeń warto zlecić wykonanie audytu energetycznego specjaliście lub skonsultować się z doświadczoną firmą montażową. Precyzyjne określenie tego parametru to fundament doboru optymalnej mocy pompy ciepła, a co za tym idzie – jej wydajnej, bezawaryjnej pracy na lata.

Pamiętaj też o uwzględnieniu typu odbiorników ciepła w budynku. Najlepiej z tym urządzeniem współgra ogrzewanie podłogowe. Jeśli nie chcesz wymieniać starych grzejników, możesz przy nich pozostać. W takim przypadku trzeba będzie jednak dopasować model pompy, który współpracuje ze średnio- lub wysokotemperaturowymi systemami. Przelicz, czy to rozwiązanie będzie opłacalne, czy lepiej zainwestować od razu w podłogówkę.

Jak wybrać najlepszą pompę ciepła w Zabrzu?

Gdy znasz wymaganą moc pompy ciepła, możesz przystąpić do wyboru konkretnego modelu. Uwaga! Marka, moc i cena to nie jedyne parametry, na które należy zwrócić uwagę. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, porównaj ze sobą różne urządzenia o zbliżonej mocy.

Pomocna może okazać się niezależna porównywarka pomp ciepła . Pozwoli ona na łatwe zestawienie urządzeń różnych marek i analizę ich kluczowych parametrów. Szczególną uwagę zwróć na współczynniki SCOP W35 i/lub SCOP W55.

SCOP W35 informuje o efektywności pracy pompy przy współpracy z ogrzewaniem niskotemperaturowym (to np. wspomniana podłogówka), a SCOP W55 odnosi się do systemów wysokotemperaturowych (np. tradycyjne grzejniki), a także do podgrzewu c.w.u. Wyższe wartości tych współczynników wskazują na bardziej efektywną pracę urządzenia, a także na niższe zużycie prądu.

Wybierając pompę ciepła w Zabrzu, warto również upewnić się, czy znajduje się ona na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Tylko urządzenia z tego rejestru podlegają dofinansowaniu w ramach programu Czyste Powietrze. Modele spełniające te kryteria można łatwo znaleźć i porównać np. na stronie Pompy.app .

Ile kosztuje pompa ciepła w Zabrzu?

Koszt inwestycji w pompę ciepła w Zabrzu zależy od wielu czynników. Poza wydatkiem na urządzenie uwzględnij również inwestycję w dodatkowe elementy instalacji oraz robociznę. Jak prezentują się orientacyjne stawki?

Orurowanie i armatura: od 3 500 zł.

Bufor ciepła: 2 000 – 5 000 zł.

Odbiorniki w systemie grzewczym (np. wymiana grzejników na ogrzewanie podłogowe): 5 000 – 20 000 zł.

Zasobnik c.w.u.: 2 500 – 7 000 zł.

Zawory, filtry, pompy obiegowe: 1 000 – 4 000 zł.

System przeciwzamrożeniowy: 500 – 3 000 zł.

Robocizna: 4 000 – 12 000 zł.

Ceny mogą się oczywiście różnić w zależności od wybranego wykonawcy. Dlatego warto:

sprawdzić oferty różnych firm montażowych działających w Zabrzu;

sprawdzić zakres świadczonych przez nie usług – niektóre firmy oferują kompleksowe wsparcie, włącznie z pomocą w uzyskaniu dofinansowania;

poprosić wybrane podmioty o wycenę z uwzględnieniem wszystkich elementy instalacji i kosztów (powinna zostać przedstawiona bezpłatnie);

zweryfikować opinie o wykonawcach, np. na Google czy wśród znajomych.

Przy wyborze wykonawcy zwróć uwagę nie tylko na cenę. Równie istotne są doświadczenie firmy i jakość oferowanych usług. Warto również upewnić się, czy instalator ma doświadczenie w montażu pomp ciepła producenta, który Cię interesuje.

Choć początkowy koszt inwestycji w pompę ciepła może wydawać się wysoki, w dłuższej perspektywie możesz sporo zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Dobrze więc podejść do tego projektu na spokojnie i z cierpliwością. Porównaj dostępne opcje, zanim podejmiesz decyzję. Dzięki temu zyskasz najwięcej, jak to możliwe.

