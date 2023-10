Nie spłacaj więcej, niż musisz. Oto, jak wziąć kredyt na naprawdę dobrych warunkach

Chcesz wziąć kredyt, ale boisz się, że będziesz spłacać bardzo wysokie odsetki? Spokojnie, banki zabiegają o klientów, dlatego bez problemu wybierzesz atrakcyjną ofertę i pożyczysz pieniądze na dobrych warunkach. Jednak zanim zdecydujesz się podpisać umowę kredytową, dwa razy zastanów się nad tym, czy na pewno bierzesz kredyt gotówkowy odpowiadający twoim oczekiwaniom i możliwościom finansowym. Oto, o czym trzeba zwłaszcza wtedy pomyśleć.

Jak dużego kredytu potrzebujesz?

W bankach pracują świetni marketingowcy, którzy wiedzą, jak skusić potencjalnego klienta, aby pożyczył jak najwięcej pieniędzy. Kiedy będziesz starać się o kredyt, możesz dowiedzieć się, że twoja zdolność kredytowa jest naprawdę duża. Pracownik banku być może przedstawi ci też promocyjną ofertę i będzie kusić niskim oprocentowaniem.

W tym momencie pomyśl, ile pieniędzy tak naprawdę potrzebujesz i przypomnij sobie, dlaczego musisz wziąć kredyt gotówkowy. Miały to być środki na remont kuchni? A może pieniądze są ci potrzebne na studia podyplomowe lub nowe auto? W takim razie pożyczy tylko tyle, ile ci brakuje, aby kupić meble kuchenne lub samochód.

Nie bierz od banku ani złotówki więcej – każdy grosz będziesz zwracać z nawiązką. W perspektywie miesiąca może to być niewielka kwota. Jednak gdy zsumujesz wszystkie raty kredytu gotówkowego, to z dodatkowych kilku złotych zrobi się okrągła sumka. Dlatego nie warto. Nadprogramowe pieniądze pewnie i tak pochłonie domowy budżet lub wydasz je na zupełnie niepotrzebne ci rzeczy.

Na jak wysoki kredyt gotówkowy możesz sobie pozwolić?

Jesteś w siódmym niebie, bo bank chce ci pożyczyć aż 50 tys. zł i rozłożyć spłatę na np. 60 rat? Nie ciesz się za szybko i nie podejmuj pochopnych decyzji.

Przeanalizuj swój comiesięczny budżet. Uwzględnij wszystkie (także te mniejsze) wydatki – opłaty za mieszkanie, kwotę, którą wydajesz na jedzenie, karnet na siłownię i bilet komunikacji miejskiej. Policz, ile pieniędzy zostaje co miesiąc na twoim koncie. To kwota, która możesz przeznaczać na spłatę raty kredytu.

Jeżeli przecenisz swoje możliwości finansowe, to może ucierpieć twój standard życia. Będziesz spłacać ratę kosztem rezygnacji z kursu językowego, jedzenia na mieście czy wizyt u kosmetyczki. Kredyt gotówkowy ma ci pomagać, a nie utrudniać życie i być powodem frustracji. Dlatego, zanim dasz się namówić na pożyczenie większej kwoty, ochłoń i pomyśl o wyrzeczeniach, z którymi by się to wiązało.

Na co zwrócić uwagę, biorąc kredyt gotówkowy?

Nie musisz być ekonomistą i perfekcyjnie znać terminologii bankowej, aby nie dać się nabić w butelkę oraz wziąć kredyt na dobrych warunkach. Wystarczy, że zwrócisz uwagę na kilka informacji znajdujących się w ofercie banku i w samej umowie kredytu.

RRSO, oprocentowanie i całkowity koszt kredytu

Im mniejsze liczby będą znajdować się przy tych wskaźnikach, tym kredyt będzie (prawdopodobnie) tańszy. RRSO to wyrażona w procentach kwota, którą co roku będziesz zwracać bankowi. Oprocentowanie to odsetki, które są naliczane od kapitału kredytu (pożyczonych pieniędzy). Natomiast całkowity koszt kredytu to cała kwota, którą oddasz bankowi.

Okres spłaty a raty i koszty kredytu

Rozłożenie kredytu gotówkowego na kilkadziesiąt rat może wydawać się kuszące ze względu na niższą, comiesięczną ratę. Jednak im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej oddajesz bankowi. Zaoszczędzisz, jeżeli rozłożysz zaciągnięte zobowiązania na mniejszą liczbę rat.

Dodatkowe opłaty

Zwróć uwagę, czy w ofercie banku jest mowa np. o prowizji i ubezpieczeniu. Zdarza się, że za zaciągnięcie kredytu trzeba zapłacić – konkretny procent od pożyczanej kwoty. Niekiedy banki wymagają także, aby klient ubezpieczył swoje życie i by to on, jako kredytodawca, był beneficjentem umowy w razie śmierci kredytobiorcy. Zarówno prowizja, jak i polisa to dla ciebie dodatkowe koszty – i nic więcej.

OWU

Ogólne Warunki Umowy to część umowy kredytowej, która szczególnie powinna interesować kredytobiorcę. To tam znajdują się wszystkie informacje na temat tego, co stanie się, jeżeli nie zapłacisz raty i czy możesz w każdym momencie spłacić kredyt.

Gdzie szukać kredytu gotówkowego?

Kredyty bankowe są udzielane wyłącznie przez banki. Jeżeli pożyczysz pieniądze od instytucji pozabankowej, to będzie to pożyczka. Kredytu gotówkowego możesz szukać:

w placówkach banków;

banków; na stronach Internetowych banków – znajdują się tam formularze umożliwiające zaciągnięcie kredytu online.

Aby znaleźć atrakcyjną ofertę banku, przyda się także dobra porównywarka kredytów gotówkowych. To także formularz online, po którego wypełnieniu otrzymujesz kilka propozycji bankowych. Samodzielnie porównujesz ich parametry i warunki, co ułatwia ci wybranie kredytu, którego potrzebujesz i który jesteś w stanie spłacać. Możesz go też zaciągnąć bez wychodzenia z domu – wymagane dokumenty możesz przesłać w formie skanów.

Dobrze wybrany kredyt to 1:0 dla kredytobiorcy. Klient banku może cieszyć się pieniędzmi, które wyda na długo planowaną budowę altany czy egzotyczne wakacje. Jednocześnie ich spłata nie będzie problemem i dużym obciążeniem finansowym.