Niedzielny turniej szachowy w Miejskim Ogrodzie Botanicznym

Nadchodzi wyjątkowe wydarzenie dla miłośników szachów! Już w najbliższą niedzielę, 14 maja, Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu stanie się areną pełną strategicznych posunięć, emocji i wyśmienitej rywalizacji. Wspaniały plenerowy turniej szachowy, który przyciągnie zarówno doświadczonych graczy, jak i młodych talentów, odbędzie się w malowniczym otoczeniu ogrodu. Najlepsze wieści? Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny! Jedynym kosztem, jaki trzeba ponieść, jest opłata za bilet wstępu do Ogrodu. Aby wziąć udział w tym unikalnym wydarzeniu, konieczne jest jednak wcześniejsze zapisanie się.

Turniej szachowy będzie rozgrywany w systemie szwajcarskim, co oznacza, że uczestnicy zmierzą się w siedmiu rundach po piętnaście minut na zawodnika. To idealne wyzwanie dla wszystkich, którzy chcą przetestować swoje umiejętności i podjąć intelektualną walkę na szachownicy. Organizatorzy nie zapomnieli o zasłużonych nagrodach, które zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: juniorzy do lat 8 oraz juniorzy do lat 12. Trzy najwybitniejsze talenty w każdej z tych grup zostaną uhonorowane zasłużonym miejscem na podium. Jeśli marzysz o tym, by twój młody szachista otrzymał pamiątkowy medal, nie zwlekaj z zapisami!

Osobą odpowiedzialną za rejestrację uczestników jest niezawodna Katarzyna Krajewska. Aby zgłosić swoje uczestnictwo, wystarczy skontaktować się telefonicznie pod numerem 791-851-719. Należy jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona do trzydziestu, dlatego ważna jest szybkość zgłoszenia. Pierwszeństwo mają ci, którzy zgłoszą się jako pierwsi, dlatego nie zwlekaj z zapisem, by mieć pewność, że twój miejsce na liście uczestników jest zapewnione. Aby ostatecznie potwierdzić swoją obecność w dniu turnieju, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przybycia do godziny 9:45.

źródło: UM Zabrze

autor: red. Kamil Bendowski – Portal Nowiny Zabrzańskie