„Na zdrowie… Czytaj!” wyjątkowa konferencja w Zabrzu

W środę, 13 listopada 2024 roku, w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbyła się konferencja „Na zdrowie… Czytaj!”, która zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin, aby podkreślić znaczenie czytelnictwa dla zdrowia i przyszłości społeczeństwa.

Otwarcie konferencji

Wydarzenie zainaugurował dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, Tomasz Iwasiów, przypominając, że biblioteka to przestrzeń demokratyczna, łącząca ludzi niezależnie od wieku czy poglądów. Następnie prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, podkreślił znaczenie takich inicjatyw dla rozwoju przyszłych pokoleń.

Prelekcje ekspertów

Konferencja obfitowała w wystąpienia wybitnych specjalistów:

Prof. Jagoda Cieszyńska-Rożek omówiła wpływ wczesnej nauki czytania na rozwój dzieci, wskazując na korzyści płynące z wprowadzenia literatury już w najmłodszych latach życia.

Michał Rydzewski przedstawił założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, podkreślając działania mające na celu wsparcie bibliotek oraz przyciągnięcie młodzieży do książek.

Grzegorz Majerowicz przypomniał, jak czytanie wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju, takich jak edukacja, równość i zdrowie psychiczne.

Prof. Marek Kaczmarzyk wprowadził uczestników w świat neurobiologii empatii, wyjaśniając, dlaczego warto czytać, by rozwijać umiejętność współodczuwania i rozumienia innych.

Dr Wanda Matras-Mastalerz opowiedziała o terapeutycznej mocy biblioterapii, która pomaga w poprawie samopoczucia i radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Korzyści zdrowotne płynące z czytania

Czytanie książek to nie tylko przyjemność i sposób na rozwój intelektualny, ale także działalność, która może mieć pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne. Badania pokazują, że już sześć minut czytania może obniżyć ciśnienie krwi i poziom hormonu stresu o 68%. Regularne zanurzanie się w literaturze wzmacnia pamięć, chroni przed chorobą Alzheimera i spowalnia proces starzenia się mózgu. Co więcej, czytanie może nawet wydłużyć życie o dwa lata. To fascynujące, jak coś tak prostego jak czytanie może przynieść tak wiele korzyści dla naszego ciała i umysłu. Warto więc znaleźć chwilę na lekturę, aby nie tylko wzbogacić swoje doświadczenia, ale i zadbać o zdrowie.

Konferencja „Na zdrowie… Czytaj!” ukazała, jak istotne jest promowanie czytelnictwa w kontekście zdrowia i rozwoju społecznego. Wspólne działania bibliotek, instytucji medycznych i edukacyjnych mogą przyczynić się do budowania świadomego i zdrowego społeczeństwa.

