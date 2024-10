Niemal 17,7 miliona zł dla mieszkańców Zabrza na odnawialne źródła energii!

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:09 pm• Ważne w mieście

Dzięki doskonale przygotowanemu przez zabrzańskich urzędników projektowi, mieszkańcy mają szansę zdobyć nawet 100% dofinansowania na zakup i montaż lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Zabrze pozyskało na ten cel aż 17,7 miliona złotych unijnego wsparcia.

Projekt dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii to niepowtarzalna szansa dla mieszkańców Zabrza na inwestycję w przyszłość swojego domu i miasta. Dzięki wsparciu unijnemu możliwe jest pokrycie nawet 100% kosztów związanych z montażem nowoczesnych systemów energetycznych. To krok w stronę czystszego środowiska, niższych kosztów oraz lepszej jakości życia.

Rewolucja energetyczna w Zabrzu

Cel projektu

Projekt ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji poprzez instalację systemów odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy magazyny energii. Działania te przyczynią się do:

Zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego miasta

Redukcji emisji zanieczyszczeń

Poprawy jakości powietrza

Obniżenia kosztów energii dla mieszkańców

Znaczenie dla miasta

Zabrze, jako jedno z dynamicznie rozwijających się miast w regionie, stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Inwestycje w OZE są kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców i wpisują się w globalne trendy związane z ochroną środowiska.

Szczegóły dofinansowania

Rodzaje instalacji objętych wsparciem

Projekt obejmuje montaż aż 359 instalacji:

Fotowoltaika : 201 instalacji wspomagających produkcję energii elektrycznej.

: 201 instalacji wspomagających produkcję energii elektrycznej. Pompy ciepła : 143 instalacje zapewniające ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową.

: 143 instalacje zapewniające ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. Magazyny energii: 15 instalacji służących do przechowywania energii elektrycznej produkowanej przez istniejące instalacje fotowoltaiczne.

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci programu mogą liczyć na refundację do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalne kwoty dofinansowania zależą od rodzaju instalacji:

Instalacja fotowoltaiczna : do 20 000 zł

: do 20 000 zł System z pompą ciepła i magazynem energii: do 112 000 zł

Kto może skorzystać z programu?

Warunki uczestnictwa

Program skierowany jest do mieszkańców Zabrza, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić następujące warunki:

Nieruchomość musi być oddana do użytkowania przed dniem składania wniosku.

przed dniem składania wniosku. W przypadku budynków zabytkowych wymagane są dodatkowe zgody konserwatora zabytków.

wymagane są dodatkowe zgody konserwatora zabytków. Energia wyprodukowana z instalacji OZE musi być wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego, a nie na działalność gospodarczą.

Ograniczenia

Beneficjenci programu nie mogą wykorzystywać dofinansowanych instalacji do celów komercyjnych. Program jest dedykowany wyłącznie do użytku prywatnego, co ma na celu wsparcie indywidualnych gospodarstw domowych w przejściu na ekologiczne źródła energii.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Krok 1: Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiednim terminie. Należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletne i poprawnie wypełnione.

Krok 2: Podpisanie umowy z Miastem Zabrze

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy z Miastem Zabrze. Umowa określa warunki dofinansowania oraz zobowiązania obu stron.

Krok 3: Wybór wykonawcy

Mieszkaniec samodzielnie wybiera wykonawcę zgodnie z regulaminem programu. Ważne jest, aby wybrana firma posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w montażu instalacji OZE.

Krok 4: Realizacja inwestycji

Po wyborze wykonawcy następuje montaż lub modernizacja instalacji. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Krok 5: Zwrot kosztów

Koszt instalacji jest najpierw pokrywany przez mieszkańca. Po zakończeniu prac i przedstawieniu wymaganych dokumentów można uzyskać refundację do 100% kosztów kwalifikowanych.

Korzyści dla mieszkańców

Oszczędności finansowe

Inwestycja w OZE przekłada się na znaczące obniżenie rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie. W dłuższej perspektywie pozwala to na oszczędności w budżecie domowym.

Wpływ na środowisko

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii przyczynia się do redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych substancji. To realny wkład w ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Wzrost wartości nieruchomości

Posiadanie nowoczesnych instalacji OZE może zwiększyć wartość nieruchomości. Dla potencjalnych nabywców jest to atrakcyjny atut, świadczący o nowoczesności i ekologiczności domu.

Dlaczego warto zainwestować w OZE?

Niezależność energetyczna

Własna produkcja energii elektrycznej i cieplnej zapewnia większą niezależność od dostawców i chroni przed wzrostami cen energii.

Nowoczesne technologie

Dostęp do dofinansowania umożliwia korzystanie z najnowocześniejszych technologii, które są bardziej efektywne i trwałe.

Wsparcie lokalnej gospodarki

Wybierając lokalnych wykonawców i dostawców, wspieramy rozwój regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Jakie są terminy i gdzie szukać informacji?

Terminy składania wniosków

Dokładne terminy składania wniosków zostaną ogłoszone przez Urząd Miasta Zabrze. Mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty i strony internetowe miasta.

Gdzie uzyskać pomoc?

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z:

Urząd Miasta Zabrze

Wydział Ochrony Środowiska

Punkt Informacyjny Projektu

Projekt „Czyste Zabrze – transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne” będzie realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w terminie od 02.01.2024 r. do 31.12.2027 r. Całkowity koszt Projektu (wydatki kwalifikowane) wynosi 17 681 750,00 zł., a dofinansowanie 17 499 987,50 PLN

Visited 16 times, 1 visit(s) today