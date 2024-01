Nietrzeźwy Gruzin spowodował wypadek w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:51 pm• Ważne w mieście

W sobotni wieczór na ulicy Krakowskiej w Zabrzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Głównym sprawcą był 28-letni obywatel Gruzji, który będąc pod wpływem alkoholu, zdecydował się wsiąść za kierownicę. Jego nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do kolizji z innym pojazdem, na szczęście bez poważniejszych konsekwencji dla zdrowia uczestników.

Mężczyzna, który prowadził samochód marki Opel, nieprawidłowo wykonał manewr omijania, co doprowadziło do zderzenia z mercedesem. Po przybyciu na miejsce policjantów ruchu drogowego i przeprowadzeniu badania alkomatem, okazało się, że kierowca miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo, nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami.

Za swoje działania, 28-latek będzie teraz odpowiadał przed sądem. Przypomnijmy, że jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd może również nałożyć obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Zabrzańska policja ponownie apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie trzeźwości na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, aby uniknąć podobnych niebezpiecznych sytuacji w przyszłości.

źródło: Policja Zabrze

