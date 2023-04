13,6 mld zł wypłacił ZUS na „trzynaste” emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ukończył proces dystrybucji tzw. trzynastej emerytury, będącego dodatkowym świadczeniem. W sumie ZUS przekazał ponad 8,6 mln trzynastek na łączną kwotę przekraczającą 13,6 mld złotych.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez ZUS, emeryci otrzymali podwyżkę w związku z waloryzacją. Przykładowo, osoby otrzymujące świadczenie w wysokości 1338,44 zł mogą liczyć na 250 zł więcej, co daje 1588,44 zł. W ciągu całego roku oznacza to wzrost o 3000 zł. W przypadku emerytur wynoszących 2000 zł, ich wartość wzrosła o 296 zł do 2296 zł, co przekłada się na dodatkowe 3552 zł rocznie. Emeryci z emeryturą w wysokości 3000 zł otrzymają teraz 3444 zł (wzrost o 444 zł), co daje 5328 zł więcej na przestrzeni roku.

– „Trzynastki” trafią do świadczeniobiorców jeszcze przed majówką. Wkrótce też ZUS wyśle listy z decyzjami dotyczącymi przyznania trzynastki, a także waloryzacyjnymi. Pragnę przypomnieć, że renciści i emeryci otrzymali już zwaloryzowane świadczenia. Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja była kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W wyniku waloryzacji wzrosły także minimalne renty. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wynoszą obecnie minimalnie 1588,44 zł brutto. Z kolei minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od marca 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

W bieżącym roku emeryci i renciści otrzymali trzynastą emeryturę w wysokości najniższej emerytury, która po waloryzacji wynosi 1588,44 zł brutto. Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapewniła, że akcja przyznania i wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego miała charakter masowy i została właśnie zakończona. Wszystko przebiegło bez zakłóceń.

Podsumowując, w tym roku ZUS przyznał dodatkowe roczne świadczenia ponad 8,6 miliona uprawnionym osobom. Łączna wartość tych świadczeń sięgnęła 13,6 miliarda złotych.