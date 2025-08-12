Nowe Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy – inwestycja na miarę XXI wieku

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:24 pm• Ważne w mieście

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje w Zabrzu jeden z najważniejszych projektów ostatnich lat. W dzielnicy Rokitnica, miejscu symbolicznym dla historii uczelni, powstaje nowoczesne Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej. To inwestycja, która ma nie tylko zrewolucjonizować proces kształcenia przyszłych lekarzy, ale także otworzyć nowe możliwości dla mieszkańców miasta.

Miejsce z tradycją, projekt z wizją

Rokitnica to dzielnica, w której kilkadziesiąt lat temu rodziła się historia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz ta sama przestrzeń staje się areną dla nowego rozdziału – budowy kompleksu, który łączy innowacyjne technologie z potrzebami edukacji medycznej.

Inwestycja obejmuje powstanie centrum symulacji medycznych, w którym studenci będą mogli ćwiczyć procedury kliniczne w realistycznych warunkach, zanim rozpoczną pracę z pacjentami. Dzięki temu młodzi adepci medycyny zyskają możliwość nauki w środowisku wiernie odwzorowującym sytuacje ze szpitali i gabinetów.

Finansowanie z Unii Europejskiej i Krajowego Planu Odbudowy

Projekt jest możliwy do realizacji dzięki znacznemu wsparciu finansowemu. Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał prawie 100 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021–2027. To środki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i wdrażanie nowoczesnych technologii w kształceniu.

Dodatkowo, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, uczelnia pozyskała około 96 milionów złotych na stworzenie infrastruktury sportowej i edukacyjnej – hali sportowej połączonej z salą wykładową, która będzie dostępna nie tylko dla studentów, ale i dla mieszkańców Zabrza.

Postępy prac – ponad 300 ton gruzu mniej

Jak poinformowały władze uczelni, prace budowlane są już w toku. Z budynku, w którym trwa przebudowa, usunięto ponad 300 ton gruzu, co stanowi ważny etap przygotowawczy do właściwej modernizacji i rozbudowy obiektu.

Nowe Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej ma być przykładem inwestycji, w której zachowana zostanie równowaga między nowoczesnością a poszanowaniem dla lokalnego dziedzictwa.

Edukacja i sport w jednym miejscu

Wizja projektu obejmuje stworzenie kompleksu, który nie będzie służył wyłącznie studentom kierunków medycznych. Hala sportowa z salą wykładową i zaplecze rekreacyjne mają stać się miejscem integracji społeczności akademickiej z mieszkańcami.

Symboliczny akcent – ławka w barwach Górnika Zabrze

W trakcie prezentacji projektu uwagę przyciągnął szczególny element – ławka w barwach Górnika Zabrze, zaprojektowana z inicjatywy Piotra Sobla, kierownika działu administracyjnego uczelni i mieszkańca Rokitnicy. To symboliczne nawiązanie do tożsamości miasta, w którym tradycja sportowa i lokalny patriotyzm mają wyjątkowe znaczenie.

Znaczenie dla Zabrza i regionu

Realizacja tej inwestycji to kolejny krok w kierunku unowocześnienia bazy edukacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej ma szansę stać się jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków symulacji medycznych w kraju, a nawet w Europie Środkowej.

Korzyści z projektu będą odczuwalne zarówno w środowisku akademickim, jak i w samej Rokitnicy, która zyska nowoczesny obiekt sportowo-edukacyjny, dostępny dla mieszkańców.

Perspektywa – inwestycja na dekady

Budowa Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej to inwestycja długoterminowa. Wyposażenie obiektu w najnowsze technologie, manekiny symulacyjne, sale zabiegowe oraz przestrzenie dydaktyczne przygotowane pod kątem interdyscyplinarnej edukacji ma zapewnić studentom optymalne warunki rozwoju.

Dzięki temu Śląski Uniwersytet Medyczny umocni swoją pozycję jako lider w kształceniu kadr medycznych w Polsce, a Zabrze zyska obiekt, który będzie wizytówką miasta przez kolejne dziesięciolecia.

źródło: UM Zabrze

Visited 34 times, 5 visit(s) today