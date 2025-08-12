Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:22 pm• Ważne w mieście

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Zabrze, które odbyły się 10 sierpnia 2025 roku. Do decydującej, drugiej tury, przeszli Ewa Weber – obecnie pełniąca obowiązki prezydenta miasta – oraz miejski aktywista Kamil Żbikowski. Mieszkańcy Zabrza ponownie pójdą do urn 24 sierpnia.

Dlaczego Zabrze znów wybiera prezydenta?

Przedterminowe wybory w Zabrzu to bezpośredni skutek majowego referendum, w którym odwołano prezydent Agnieszkę Rupniewską. Była to jedna z najbardziej burzliwych sytuacji w lokalnej polityce od lat – Rupniewska pełniła funkcję zaledwie od 2024 roku, kiedy to w drugiej turze pokonała Małgorzatę Mańkę-Szulik, zarządzającą miastem przez 18 lat.

Referendum z 12 maja 2025 r. zakończyło się wynikiem przesądzającym – ponad trzy piąte uczestników zagłosowało za odwołaniem prezydent. W efekcie konieczne stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających, które zgodnie z prawem miały wyłonić nowego włodarza do końca kadencji, czyli do 2029 roku.

Kandydaci pierwszej tury – szeroki wachlarz politycznych opcji

O fotel prezydenta Zabrza w pierwszej turze rywalizowało sześcioro kandydatów, reprezentujących zarówno środowiska partyjne, jak i lokalne komitety:

Ewa Weber – KWW Ewa Weber, dotychczasowa pełniąca obowiązki prezydenta miasta, kojarzona z Koalicją Obywatelską.

Kamil Żbikowski – KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego, miejski aktywista i społecznik.

Borys Borówka – KWW Borysa Borówki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Sebastian Dziębowski – KWW Sebastiana Dziębowskiego – Konfederacja.

Rafał Kobos – KWW Skuteczni dla Zabrza i Małgorzata Mańka-Szulik.

Łucja Chrzęstek-Bar – KWW Łucji Chrzęstek-Bar.

Tak szeroki przekrój kandydatów sprawił, że głosy mieszkańców rozłożyły się dość równomiernie między kilku z nich, co praktycznie przesądzało, że konieczna będzie druga tura.

Oficjalne wyniki głosowania

Według oficjalnych danych PKW, wyniki prezentują się następująco:

Ewa Weber – 12 700 głosów (39,29%) Kamil Żbikowski – 5 216 głosów (16,14%) Borys Borówka – 4 944 głosy (15,29%) Sebastian Dziębowski – 4 556 głosów (14,09%) Rafał Kobos – 3 193 głosy (11,00%) Łucja Chrzęstek-Bar – 1 716 głosów (5,31%)

Łącznie w wyborach oddano 32 525 ważnych kart do głosowania.

Niska frekwencja – pięta achillesowa wyborów

Frekwencja wyniosła zaledwie 27,87%. Spośród blisko 120 tysięcy uprawnionych do głosowania, przy urnach pojawiło się niewiele ponad jedna czwarta mieszkańców. To jeden z najniższych wyników frekwencyjnych w ostatnich latach w Zabrzu, co rodzi pytania o poziom zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy miasta.

Możliwe powody niskiej frekwencji to m.in. zmęczenie mieszkańców liczbą wyborów – w 2025 roku zabrzanie głosowali już czterokrotnie, a druga tura przedterminowych wyborów będzie piątym głosowaniem w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy.

Druga tura – starcie dwóch wizji miasta

Dogrywka wyborcza odbędzie się 24 sierpnia 2025 roku. Wówczas mieszkańcy będą mieli do wyboru dwie wyraźnie różniące się kandydatury:

Ewa Weber – reprezentująca kontynuację obecnej linii zarządzania miastem, w tym rozpoczętych projektów inwestycyjnych i polityki miejskiej.

Kamil Żbikowski – proponujący bardziej oddolne, obywatelskie podejście do zarządzania, z naciskiem na aktywizację społeczności i transparentność działań urzędu.

Ostateczny wynik może zależeć od tego, czy któryś z kandydatów zdoła przekonać do siebie wyborców Rafała Kobosa, Borysa Borówki, Sebastiana Dziębowskiego i Łucji Chrzęstek-Bar.

Zabrze w trudnej sytuacji finansowej

Warto przypomnieć, że nowy prezydent obejmie urząd w momencie, gdy sytuacja finansowa miasta jest wyjątkowo napięta. Dług Zabrza sięga obecnie blisko miliarda złotych. Każda kolejna kampania wyborcza i organizacja wyborów generuje dodatkowe koszty, co stanowi obciążenie dla budżetu.

Dlatego w drugiej turze nie tylko kwestie programowe, ale i wizerunek kandydata jako osoby odpowiedzialnej za finanse publiczne mogą odegrać kluczową rolę.

Co dalej?

Po rozstrzygnięciu drugiej tury, nowo wybrany prezydent Zabrza będzie pełnił funkcję do końca bieżącej kadencji samorządowej, czyli do 2029 roku. Oznacza to cztery lata zarządzania miastem w okresie wymagającym nie tylko stabilizacji finansowej, ale także realizacji szeregu projektów infrastrukturalnych, które już zostały rozpoczęte lub są w planach.

Wybory 24 sierpnia będą więc nie tylko starciem dwóch kandydatów, ale i momentem, w którym zabrzanie zdecydują, w jakim kierunku ma rozwijać się ich miasto.

źródło: TVP3 Katowice, PKW

