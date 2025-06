Ojciec i syn zatrzymani za brutalne pobicie kierowcy w Zabrzu.

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:53 pm• Ważne w mieście

W niedzielny poranek 25.05 ulica Hagera w Zabrzu stała się miejscem drastycznego aktu przemocy drogowej. Po kłótni między kierowcami doszło do brutalnego pobicia, którego ofiarą padł 50-letni mężczyzna. Sprawcami okazali się ojciec i jego 19-letni syn. Oboje byli już wcześniej notowani, a młodszy z nich w chwili zatrzymania miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Banalny konflikt drogowy zakończony przemocą

Hagera: niedzielna droga do tragedii

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na ulicy Hagera, gdzie doszło do z pozoru typowego nieporozumienia pomiędzy dwoma kierowcami. Uczestnikami incydentu byli kierujący oplem 50-letni mieszkaniec Zabrza oraz kierowca skody, również w wieku 50 lat. Wg relacji Policji, żaden z mężczyzn nie chciał ustąpić – konflikt narastał, aż obaj postanowili zatrzymać swoje pojazdy, by “wyjaśnić” sytuację na miejscu.

Wówczas kierowca skody opuścił swój pojazd i podszedł do opla. Niestety, jak się okazało, zamiast rozmowy doszło do eskalacji przemocy. Zarówno kierowca opla, jak i jego 19-letni pasażer – syn – zaczęli bić mężczyznę po twarzy. Ten stracił równowagę, przewrócił się na asfalt i stracił przytomność. Według zeznań świadków oraz ustaleń śledczych, nawet leżący i nieprzytomny mężczyzna nie został oszczędzony – sprawcy mieli go jeszcze kopać.

Policja działa błyskawicznie: szybkie zatrzymanie sprawców

Patrol dzielnicowych z Komisariatu III skutecznie interweniuje

Po otrzymaniu zgłoszenia o brutalnym pobiciu, dyżurny zabrzańskiej komendy natychmiast wysłał patrole na miejsce zdarzenia. Kluczową rolę odegrali dzielnicowi z Komisariatu III Policji w Zabrzu, którzy wkrótce zauważyli podejrzany pojazd na ulicy Wolności. Funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli.

Za kierownicą znajdował się wspomniany wcześniej 50-letni mężczyzna, który – jak się okazało – był już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu. Pasażerem był jego 19-letni syn, który również był dobrze znany Policji – tym razem za przestępstwa narkotykowe i groźby karalne. Jak wykazało badanie alkomatem, młodszy z napastników miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszeli już zarzuty związane z pobiciem, za które grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Agresja drogowa – coraz powszechniejszy problem

Kierowcy coraz częściej reagują przemocą

Wydarzenia takie jak te, które miały miejsce w Zabrzu, niestety nie są odosobnione. Agresja drogowa to narastające zjawisko, które stanowi realne zagrożenie nie tylko dla samych uczestników ruchu drogowego, ale także dla przypadkowych świadków.

Psychologowie oraz eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego podkreślają, że stres, pośpiech i rosnące napięcie w codziennym życiu to czynniki, które sprzyjają wybuchom agresji za kierownicą. Brak cierpliwości, nadmierna impulsywność i przekonanie o własnej nieomylności mogą prowadzić do tragedii – dokładnie takiej, jak ta na ulicy Hagera.

źródło: Policja Zabrze

