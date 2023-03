Orzesze: Policjanci zatrzymują dwóch Turków w lesie z narkotykami

W Orzeszu policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, obywateli Turcji, którzy zostali zauważeni nocą w okolicach miejscowego lasu. Według informacji, zatrzymani zostali przez patrol Komisariatu Policji, tuż przed północą w czwartek, na skrzyżowaniu ulicy Pasieki z ulicą Mikołowską. Funkcjonariusze natychmiast zauważyli, że jeden z mężczyzn w pośpiechu wyrzucił na ziemię palonego wcześniej „skręta”.

Jak się okazało, mężczyźni mieli przy sobie narkotyki – u jednego z nich znaleziono ponad 14 gramów marihuany. Turcy trafili do policyjnej izby zatrzymań, a następnego dnia jeden z nich został oskarżony o posiadanie substancji odurzających.

Policja przypomina, że posiadanie marihuany w Polsce jest przestępstwem, a zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sąd uzna, że sprawca posiadał znaczną ilość narkotyków, może zostać skazany na karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej ilości narkotyków sprawca może ponieść karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. Policja apeluje o przestrzeganie prawa oraz przypomina, że używanie narkotyków zawsze prowadzi do konsekwencji i poważnych problemów zdrowotnych.