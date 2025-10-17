Ośrodek leczenia bulimii w Opole

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:25 pm• Ciekawostki

Bulimia to podstępne i wyniszczające zaburzenie odżywiania, które przez długi czas może pozostać niezauważone przez otoczenie. Osoby cierpiące na bulimię potrafią funkcjonować pozornie „normalnie”, ukrywając swoje problemy z jedzeniem, emocjami i samooceną. U dzieci i młodzieży ta choroba rozwija się szczególnie szybko i może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Dlatego w Soteria Anamija w Opolu stworzyliśmy specjalistyczny ośrodek leczenia bulimii, gdzie młodzi pacjenci otrzymują kompleksową pomoc.

Nasza placówka to miejsce, w którym leczenie nie ogranicza się do zatrzymania objawów. Pracujemy głęboko – nad mechanizmami psychologicznymi, relacjami z ciałem i jedzeniem oraz nad samoakceptacją.

Czym jest bulimia i jak ją rozpoznać?

Bulimia (żarłoczność psychiczna) charakteryzuje się napadami objadania się, po których następują próby „zneutralizowania” zjedzonego jedzenia – przez wymioty, głodówki, nadmierne ćwiczenia lub środki przeczyszczające. To błędne koło, które prowadzi do skrajnego wyczerpania organizmu i psychiki.

Typowe objawy to:

częste znikanie po posiłkach,

obsesyjne myślenie o jedzeniu i sylwetce,

ślady wymiotów, zniszczone szkliwo zębów,

duże wahania wagi,

skrytość, wstyd, problemy z samooceną.

Rodzice często czują się bezradni – dziecko zaprzecza problemowi, ukrywa swoje zachowania, izoluje się. Właśnie wtedy niezbędne jest profesjonalne wsparcie.

Jak pomagamy dzieciom i młodzieży z bulimią?

W naszym ośrodku stosujemy podejście holistyczne. Łączymy psychoterapię z opieką psychiatryczną i wsparciem dietetycznym. Każdy pacjent ma indywidualny plan leczenia, który uwzględnia jego wiek, etap rozwoju, poziom motywacji oraz potrzeby emocjonalne.

Proces leczenia może obejmować:

terapię indywidualną (CBT, DBT, TSR),

terapię rodzinną (szczególnie ważną u dzieci),

wsparcie grupowe,

psychoedukację,

konsultacje dietetyczne i monitoring stanu zdrowia.

Dążymy do tego, by dziecko odzyskało kontrolę nad swoim życiem – nie przez jedzenie, ale przez budowanie zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami.

Dlaczego leczenie bulimii wymaga specjalistycznego ośrodka?

Leczenie bulimii to nie tylko rozmowy – to cały proces, który wymaga doświadczenia, czasu i zaangażowania zespołu. Nasz ośrodek leczenia bulimii działa w modelu opartym na najnowszych standardach medycznych i psychologicznych. Nie jesteśmy szpitalem, ale oferujemy strukturę, bezpieczeństwo i codzienne wsparcie – co bywa kluczowe w trudnych momentach terapii.

Nasza kadra to zespół specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą – psychologowie, terapeuci, lekarze, dietetycy kliniczni. Dzięki temu możemy reagować elastycznie, dynamicznie i skutecznie, w zależności od tego, co dzieje się z pacjentem w danym momencie.

Opole – miejsce, gdzie zaczyna się zdrowienie

Wybierając nasz ośrodek, wybierasz miejsce, które naprawdę rozumie bulimię. Nie oceniamy, nie porównujemy – słuchamy, wspieramy i towarzyszymy na każdym etapie leczenia. Soteria Anamija w Opolu to nie tylko terapia – to również społeczność, w której dziecko czuje się bezpieczne, akceptowane i zauważone.

Pomagamy w odbudowie relacji z rodziną, wzmacniamy poczucie wartości, uczymy rozpoznawać i regulować emocje bez uciekania w jedzenie.

Jak się zgłosić?

Skontaktuj się z nami – telefonicznie lub przez formularz na stronie. Pierwszym krokiem jest konsultacja diagnostyczna, na której omówimy trudności dziecka i zaproponujemy odpowiednią formę leczenia. Jeśli to konieczne, leczenie może być prowadzone w trybie dziennym lub intensywnym – zawsze w warunkach dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka.

