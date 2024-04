Peptydy, DMAE i retinoidy – co warto wiedzieć o tych składnikach?

Napisane przez mikolajczarnecki• 7:19 pm• Ciekawostki

Wiedza na temat pielęgnacji skóry nieustannie ewoluuje. Na rynku kosmetycznym pojawiają się więc coraz nowocześniejsze i bardziej zaawansowane składniki, pozwalające na skuteczną pielęgnację dopasowaną do różnych potrzeb skóry. Wśród nich wyróżnić możemy m.in. peptydy, DMAE oraz retinoidy, które zyskują coraz większa popularnosć. Przyjrzyjmy się bliżej tym fascynującym składnikom i zastanówmy się, co warto o nich wiedzieć.

Peptydy

Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, które stanowią fundamentalną część składników budulcowych naszej skóry. Zależnie od swojej budowy mogą pełnić różne funkcje. Peptydy w kosmetykach mogą pomóc w stymulowaniu produkcji kolagenu i elastyny, poprawiając strukturę skóry i redukując oznaki starzenia. Mogą to być również składniki o działaniu rozjaśniającym, przeciwtrądzikowym czy przeciwzapalnym. Warto więc wybierać kosmetyki z peptydami nastawione na działanie, które będzie najbardziej korzystne dla naszej skóry.

Co ciekawe, peptydy znajdziemy nie tylko w kosmetykach do pielęgnacji twarzy o działaniu przeciwzmarszczkowym czy ujędrniającym, ale także w preparatach do pielęgnacji okolicy oczu czy nawet.. rzęs!

DMAE

Dimetyloaminoetanol, czyli DMAE, to związek, który zdobywa popularność dzięki swoim właściwościom ujędrniającym i napinającym skórę. DMAE może pomóc w redukcji widoczności drobnych linii i zmarszczek poprzez poprawę elastyczności. Ponadto, działa na poziomie komórkowym, wzmacniając strukturę komórek skóry. W rezultacie skóra staje się bardziej jędrna i gładka. Produkty zawierające DMAE mogą być doskonałym dodatkiem do codziennego rytuału pielęgnacyjnego, szczególnie dla tych, którzy szukają skutecznych rozwiązań na lifting i wygładzenie naskórka.



Retinoidy

Retinoidy to pochodne witaminy A, które są jednymi z najbardziej skutecznych składników przeciwstarzeniowych dostępnych na rynku. Najpopularniejszy z nich – retinol jest doskonale znany miłośnikom pielęgnacji, jednak w kosmetykach coraz częściej pojawiają się także pochodne, takie jak retinal (retinaldehyd) czy nowoczesne formy estrowe. Retinoidy działają na wielu płaszczyznach – pobudzają komórki skóry do szybszego odnawiania się, redukują zmarszczki, rozjaśniają przebarwienia i zwężają pory. Dzięki temu są świetnym wyborem dla wielu potrzeb skóry. Sprawdzą się doskonale zarówno w pielęgnacji przeciwstarzeniowej, jak i dla cery z trądzikiem pospolitym, zaskórnikami, przebarwieniami czy nierówną strukturą. Należy mieć na uwadze, że retinoidy mogą być potencjalnie drażniące, zwłaszcza dla skóry wrażliwej, dlatego ważne jest, aby zacząć stosowanie od niższych stężeń i stopniowo zwiększać częstotliwość aplikacji w pielęgnacji.

Wysoką skutecznością i świetnymi opiniami Klientów cieszą się m.in. kosmetyki z retinolem w stężeniu 0,3% oraz 1%, a także nowoczesne preparaty pielęgnacyjne z peptydami, witaminą C czy kwasami złuszczającymi.

Jak stosować i łączyć peptydy, DMAE i retinoidy w pielęgnacji?

Peptydy: Mogą być stosowane jeden lub dwa razy dziennie. Sprawdzą się szczególnie w postaci serum lub kremu.

DMAE: Kosmetyki z tym składnikiem mogą być aplikowane zarówno na dzień, jak i na noc. Ze względu na działanie napinające i liftingujące szczególnie warto używać ich rano, pod makijaż.

Retinoidy: Stosujemy zwykle w pielęgnacji wieczornej. Zależnie od konkretnego kosmetyku, warto wprowadzić je początkowo 1-2 razy w tygodniu, stopniowo zwiększając częstotliwość stosowania. W pielęgnacji porannej pamiętaj o ochronie przeciwsłonecznej.

Przykład łączenia peptydów, DMAE i retinoidów w pielęgnacji:

rano – serum z DMAE + krem z filtrem

wieczorem – początkowo co 3-4 dni krem z retinolem, a w pozostałe dni krem nawilżający z peptydami





