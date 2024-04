Nie tylko akcje i obligacje! Poznaj inne klasy aktywów do inwestycji

Napisane przez mikolajczarnecki• 6:50 pm• Ciekawostki

Inwestowanie najczęściej kojarzy się w pierwszej kolejności z obrotem udziałami w spółkach, jednak warto wiedzieć, że nie jest to jedyna dostępna opcja. Rynki finansowe są bardzo różnorodne i obejmują szereg różnych aktywów – oto najważniejsze informacje na temat wybranych rozwiązań dostępnych dla inwestorów.

Forex, czyli handel walutami

Co ciekawe, mianem największego rynku finansowego na świecie może pochwalić się nie nowojorska giełda, a globalny system Forex. Dzienne obroty są liczone w bilionach dolarów, a transakcje odbywają się w tygodniu 24 godziny na dobę według geograficznego podziału na sesje (australijska, europejska, azjatycka i amerykańska). Jedynym instrumentem dostępnym na rynku Forex są pary walutowe, ale za jego popularnością stoi przede wszystkim bardzo duża płynność i możliwość czerpania zysku z codziennych ruchów kursów walut. Inwestorzy wykorzystują ogrom różnych strategii, by zwiększyć swoją szansę na zysk – warto przy tym podkreślić, że handel Forex to atrakcyjna propozycja zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych.

Kryptowaluty – od nieregulowanych giełd po możliwość handlu u zaufanych brokerów

Będąc przy temacie walut, nie można pominąć także wirtualnych monet, czyli kryptowalut. Od czasu premiery Bitcoina w roku 2009 cyfrowe monety wywołały prawdziwą rewolucję na rynku, wzbudzając jednocześnie publiczne zainteresowanie kryptografią i wirtualnymi pieniędzmi. Przez długi czas były nieregulowane, co prowadziło do niskiego zaufania inwestorów. W ostatnim czasie sytuacja ta ulega jednak zmianie – wprowadzane są nowe ramy prawne zapewniające większą ochronę dla osób kupujących i sprzedających. Efektem jest pojawienie się kryptowalut w ofertach banków, brokerów i platform inwestycyjnych, co pozwala inwestować w znacznie pewniejszych warunkach. Zazwyczaj są one dostępne w formie funduszy ETF lub kontraktów CFD.

2024 to ekscytujący czas nie tylko z uwagi na większą dostępność kryptowalut u zaufanych dostawców. To również moment, w którym odbywa się tzw. halving najbardziej znanej wirtualnej monety. Czym jest Bitcoin Halving ? Jest to wykonywane co ok. 4 lata zmniejszenie nagrody za wydobycie Bitcoina o połowę, co prowadzi do ograniczenia podaży i tym samym potencjalnego zwiększenia kursu BTC.

Metale szlachetne – skuteczna ochrona przed inflacją

Kolejnym interesującym obszarem dla inwestorów – zwłaszcza tych, którzy szukają bezpieczeństwa i stabilności – są metale szlachetne. Na tym rynku dominują złoto i srebro. Obydwa z tych surowców wyróżniają się przede wszystkim wysoką odpornością na inflację, dzięki czemu doskonale sprawdzają się jako długoterminowe zabezpieczenie oszczędności. Podobnie jak w przypadku kryptowalut, inwestycja w metale szlachetne zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem specjalnych kontraktów (CFD lub futures) lub funduszy.

Inwestycje w surowce – możliwość zyskania na zmianach gospodarczych

Warto także zwrócić uwagę na potencjał inwestowania w surowce, takie jak ropa czy gaz ziemny. Ponownie instrumenty finansowe dotyczące tego typu aktywów mają postać kontraktów lub funduszy. Kursy zmieniają się natomiast pod wpływem sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, dając inwestorom zupełnie nowe możliwości.

Jak widać, dostępnych kategorii instrumentów finansowych jest dość dużo – do tego dochodzą także indeksy giełdowe, towary czy różnego rodzaju fundusze. Warto zapoznać się z działaniem każdej z poszczególnych opcji, co pomoże w skutecznej dywersyfikacji portfela. Przypominamy, że przy każdej inwestycji obecne jest ryzyko utraty kapitału.

Visited 19 times, 4 visit(s) today