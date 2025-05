Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:15 pm• Ciekawostki

Jeśli chcesz zmienić taryfę, zgłosić odczyt lub podpisać nową umowę, kluczowe jest, by znać PGNiG Zabrze godziny otwarcia. Sprawdzamy aktualny harmonogram pracy Biura Obsługi Klienta przy ul. Wolności 339, podpowiadamy, jakie dokumenty zabrać i jak zarezerwować wizytę online, by uniknąć kolejek.

📍 Dane teleadresowe PGNiG – Biuro Obsługi Klienta Zabrze

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. – BOK Zabrze

Wolności 265/267, 41-800 Zabrze

☎ 32 391 23 03 (linia lokalna)

☎ 22 515 15 15 (całodobowa infolinia ogólnopolska, czynna pn.–pt. 7:00–19:00)

🕒 Godziny otwarcia: pn.–pt. 8:00–17:00*

🌐 eBOK: ebok.pgnig.pl

* według informacji placówki; w niektóre miesiące spółka wydłuża czas pracy do 18:00 – warto potwierdzić telefonicznie.

Jak dojechać do BOK przy ul. Wolności 265/267,?

Biuro mieści się w północnej części ul. Wolności, ok. 400 m od skrzyżowania z ul. Mikulczycką. Przed budynkiem znajduje się kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Dojazd komunikacją miejską:

Autobus: linie 7xx; przystanek „Zabrze – Gazownia” niemal naprzeciwko wejścia.

Tramwaj: linia 5, przystanek „Wolności/Roosevelta” – 5 min pieszo.

Lokalizacja widoczna jest w popularnych nawigacjach (Mapy Google, Targeo), co ułatwia zaplanowanie trasy.

Co załatwisz w zabrzańskim BOK PGNiG?

1. Umowy i rozliczenia

podpisanie nowej umowy sprzedaży gazu i/lub energii elektrycznej,

aneks do istniejącego kontraktu (np. zmiana taryfy G1.1 → G1.2),

rozliczenie końcowe przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania.

2. Sprawy techniczne i zgłoszenia

przyjmowanie odczytów licznika,

wydanie warunków przyłączenia,

zlecenie wymiany lub plombowania gazomierza.

3. Płatności i faktury

uzyskanie duplikatu faktury,

wniosek o fakturę elektroniczną,

sprawdzenie salda i planu spłat.

4. Programy wsparcia i dopłaty

informacje o dodatku osłonowym do rachunków gazowych,

doradztwo w programach modernizacji źródeł ciepła.

Jak przygotować wizytę, by nie tracić czasu?

Sprawdź eBOK – wiele spraw (np. zmiana adresu korespondencyjnego, podanie stanu licznika) załatwisz online, bez konieczności wizyty. eBOK PGNiG Umów termin – w zakładce „Rezerwacja wizyty” wybierzesz konkretny dzień i godzinę; w wejściu działa automat biletowy dla umówionych klientów. Zabierz dokumenty: dowód osobisty, numer klienta (widoczny na fakturze), ewentualnie akt własności lub umowę najmu, jeśli zmieniasz dane punktu poboru. Przyjdź punktualnie – spóźnienie > 10 min powoduje anulowanie rezerwacji.

Alternatywne kanały kontaktu

Kanał Zakres spraw Dostępność Infolinia 22 515 15 15 odczyty, faktury, awarie pn.–pt. 7:00–19:00 Formularz kontaktowy eBOK pytania ogólne, reklamacje 24/7 Pogotowie Gazowe 992 awarie, ulatniający się gaz całodobowo Czat w aplikacji Mój PGNiG szybkie zapytania handlowe pn.–pt. 8:00–18:00

Czy warto przychodzić w sobotę?

Biuro przy Wolności 339 nie pracuje w soboty i niedziele. Jeśli Twój grafik nie pozwala na wizytę w dni robocze, pozostaje rezerwacja terminu w godzinach popołudniowych (do 17:00) lub skorzystanie z eBOK i infolinii.

Najczęstsze pytania klientów

Czy mogę zmienić taryfę bez wymiany licznika?

Tak – wystarczy aneks do umowy; licznik pozostaje ten sam.

Ile trwa przepisanie umowy po zakupie mieszkania?

Zwykle 7–10 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.

Gdzie zgłosić wyciek gazu?

Pod bezpłatnym numerem 992 – służby Pogotowia Gazowego są dostępne 24/7.

Podsumowanie

Znać „PGNiG Zabrze godziny otwarcia” to podstawa, jeśli musisz szybko podpisać umowę, zgłosić odczyt czy wyjaśnić rozliczenie. Biuro przy ul. Wolności 339 pracuje od poniedziałku do piątku, oferując pełny zakres obsługi klienta, a większość prostych spraw da się dziś załatwić przez eBOK lub infolinię. Dzięki rezerwacji wizyty online unikniesz kolejek, a dobrze przygotowane dokumenty skrócą czas w okienku do minimum.

