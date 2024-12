Piłka ręczna: Udany rewanż Górnika Zabrze w Puławach: triumf w meczu pełnym emocji

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:15 pm• Górnik Zabrze, Sport

W niedzielę, 8 grudnia 2024 roku, Górnik Zabrze odniósł cenne zwycięstwo nad Azotami-Puławy, wygrywając na wyjeździe 33:31. Spotkanie obfitowało w dynamiczne zwroty akcji, a kluczową rolę w sukcesie zabrzan odegrał bramkarz Kacper Ligarzewski, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Pierwsza połowa rozpoczęła się od zaciętej rywalizacji obu drużyn, z naciskiem na solidną grę defensywną. Pierwsze trafienie padło dopiero w trzeciej minucie, kiedy Dan Emil Racotea otworzył wynik dla Górnika. Mimo szybkiej odpowiedzi gospodarzy, to zabrzanie narzucili tempo gry, prezentując skuteczną obronę i precyzyjne ataki. Dzięki temu w dziewiątej minucie prowadzili już 4:1.

W kolejnych minutach Górnik kontynuował ofensywną grę, jednak napotkał na opór bramkarza Azotów, Tsintsadze, który obronił dwa rzuty karne. Niemniej jednak, skuteczność Pawła Krawczyka i Nicoli Ivanovicia pozwoliła utrzymać przewagę, która w 15. minucie wynosiła 8:4. Do przerwy Górnik prowadził 18:14, kontrolując przebieg meczu.

Druga połowa przyniosła wzmożoną ofensywę gospodarzy, którzy zdołali zniwelować stratę i doprowadzić do remisu 22:22 w 43. minucie. Trener Arkadiusz Miszka zareagował, biorąc czas, co przyniosło oczekiwany efekt. Mimo chwilowej przewagi Azotów, Górnik odzyskał prowadzenie dzięki skutecznym akcjom Dmytro Ilchenki i niezawodnym interwencjom Ligarzewskiego.

W końcówce meczu, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce dla Daena Sesicia, zabrzanie utrzymali koncentrację. Decydujące okazały się trafienia w ostatnich minutach, które zapewniły Górnikowi zwycięstwo 33:31. Postawa Kacpra Ligarzewskiego, wybranego MVP spotkania, była kluczowa dla sukcesu drużyny.

To zwycięstwo ma istotne znaczenie dla Górnika Zabrze w kontekście walki o czołowe lokaty w tabeli ORLEN Superligi. Drużyna pokazała determinację i umiejętność radzenia sobie w trudnych momentach, co dobrze wróży na kolejne spotkania. Kibice mogą być dumni z postawy swoich zawodników, którzy udowodnili, że potrafią walczyć do końca i odwracać losy meczu na swoją korzyść.

