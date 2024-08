Polskie kreatywne ścianki reklamowe: Twoje nowe narzędzie marketingowe!

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:18 pm• Ciekawostki

Przenośne ścianki reklamowe i wystawiennicze to świetne rozwiązanie, które sprawdza się głównie podczas wydarzeń publicznych, dni otwartych w firmie, a także ogólnokrajowych lub międzynardowych targów branżowych. Takie wydarzenia to dobra okazja, aby zaprezentować ofertę swojego przedsiębiorstwa. Zobacz, jak możesz to zrobić, inwestując w nowoczesne ścianki reklamowe POP-UP i podświetlane kasetony reklamowe.

Idealna ścianka reklamowa, czyli jaka? Poznaj 3 proste zasady

Przygotowanie estetycznej, przejrzystej i przyciągającej uwagi ścianki reklamowej to nie lada wyzwanie. Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, musisz ustalić, jaki typ ścianki sprawdzi się w konkretnym miejscu.

Możesz postawić na klasyczne ścianki tekstylne, które są wygodne w przenoszeniu i łatwe do rozłożenia. Tego typu materiały promocyjne zamówisz praktycznie od ręki bezpośrednio u producenta na stronie: adsystem.pl/scianki-reklamowe/scianki-tekstylne.

Kiedy już wybierzesz typ ścianki reklamowej, zapamiętaj trzy proste zasady, które pomogą Ci przygotować idealną formę przekazu marketingowego:

Zadbaj o spójność ścianki reklamowej z identyfikacją wizualną marki. Stosuj proste hasła reklamowe – czasem mniej, znaczy więcej. Wykorzystaj język korzyści, aby poinformować potencjalnych klientów, co mogą zyskać na współpracy z Twoją firmą.

Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek, będziesz w stanie stworzyć estetyczną i przyciągającą uwagę ściankę reklamową, którą zamówisz bezpośrednio u producenta. Alternatywnie możesz też wybrać kaseton reklamowy – adsystem.pl. To dobry wybór, jeśli liczy się efekt WOW w przekazie reklamowym.

Gdzie można wykorzystać reklamowe ścianki wystawiennicze?

Profesjonalnie przygotowane ścianki reklamowe tekstylne z aluminiową ramą można wykorzystać przede wszystkim w działaniach promocyjnych marki. Takie materiały świetnie sprawdzą się jako element reklamy np. tuż przy wejściu na targi lub inne firmowe wydarzenie.

Ścianki wystawiennicze sprawdzą się też podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w przestrzeni miejskiej lub w galerii handlowej. Jeśli firma jest np. sponsorem wydarzenia, ścianka wystawiennicza będzie świetną opcją, aby wypromować ofertę przedsiębiorstwa i poprawić poziom rozpoznawalności marki na lokalnym rynku.

Zobacz sprawdzone, wytrzymałe i stabilne stoiska targowe. Znajdziesz je w ofercie na stronie: http://adsystem.pl/stoiska-targowe-wystawowe. W jednym miejscu złożysz zamówienie na ścianki dopasowane do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu ścianki reklamowej?

Dobra ścianka reklamowa to taka, która jest przede wszystkim stabilna, widoczna i dostosowana wizualnie do identyfikacji graficznej marki. Wybierając klasyczne ścianki reklamowe POP-UP lub tekstylne ścianki wystawiennicze, zwracaj uwagę na:

dostępne rozmiary,

grubość materiału,

technologię nadruku tekstylnego,

wytrzymałość konstrukcji.

Na podstawie tych czynników będziesz w stanie wybrać i zamówić ścianki reklamowe tekstylne, które będą skutecznym przekazem marketingowym na targi, akcje promocyjne, a także jako element aranżacji biura.

